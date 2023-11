Salud del Papa Francisco: Todo lo que debes saber

El Papa Francisco se sometió el 3 de mayo a una intervención médica en su rodilla por una rotura de ligamentos.

Así lo comunicó el propio Pontífice en una entrevista publicada por la prensa italiana: "Tengo un ligamento roto, me harán una intervención con infiltraciones y ya veremos", informó.

Tras esta intervención, fue el 5 de mayo cuando se vio por primera vez al Santo Padre aparecer de forma pública empujado por una silla de ruedas desde su operación de divertículos.

Abril de 2022: El médico le prohíbe caminar

Durante su Viaje Apostólico a Malta a principios de abril, el Santo Padre utilizó por primera vez un ascensor para descender del avión papal.

También se instaló un ascensor especial en la Basílica de San Pablo de Rabat a fin de que pudiera visitar y rezar en la gruta de la cripta sin subir las escaleras.

Durante la rueda de prensa en el avión de regreso a Roma el 3 de abril, el Papa Francisco habló sobre su condición física: "Mi salud es un poco voluble, porque tengo este problema en la rodilla que me trae problemas al caminar. Es un poco molesto, pero va mejorando. Al menos puedo caminar, hasta hace dos semanas no podía hacer nada", comentó en respuesta a una pregunta sobre cómo se había sentido durante el viaje.

Como consecuencia de este dolor, el Papa Francisco no se postró ante el altar durante la Celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo en el Vaticano, como había hecho en otras ocasiones.

Tampoco pudo presidir la Misa de la Vigilia Pascual del 16 de abril ni participó en la procesión del cirio pascual, sino que se sentó en una silla blanca.

El 26 de abril de 2022, suspendió todas las actividades previstas en su agenda por consejo médico.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó: "Debido a un dolor en la rodilla, y por consejo médico, el Papa Francisco ha interrumpido las actividades previstas para hoy, incluida la participación en el Consejo de Cardenales, cuya nueva sesión está en marcha estos días".

Asimismo, comenzó a permanecer sentado en el papamóvil al saludar a los peregrinos en las Audiencias Generales de los miércoles, y el 30 de abril reveló que su médico le había ordenado no caminar.

Al recibir en el Vaticano a más de 2.500 peregrinos procedentes de Eslovaquia, el Santo Padre explicó que no iba a poder recorrer los pasillos del Aula Pablo VI para acercarse a los peregrinos presentes, sino que solamente podría saludar a algunas personas de la delegación permaneciendo sentado debido a que el médico le había prohibido caminar.

Enero de 2022: Comienzan los problemas con la rodilla derecha

El 17 de enero de 2022 fue la primera vez que el Papa Francisco se refirió a su dolor de rodilla.

Se dio durante una audiencia con la delegación de la Custodia de Tierra Santa, a quienes se disculpó por permanecer sentado: "Disculpen si permanezco sentado, pero hoy me duele la pierna... Me duele, me duele si estoy de pie", indicó el Santo Padre.

Asimismo, en una audiencia general celebrada la semana siguiente, explicó que no podría saludar a los peregrinos como de costumbre debido a un "problema temporal en la pierna derecha", un ligamento de la rodilla inflamado.

A finales de febrero, canceló dos actos públicos debido a sus dolores en la rodilla y a las órdenes del médico de guardar reposo.

En marzo de 2022, recibió ayuda para subir y bajar escaleras, pero siguió caminando y manteniéndose de pie sin ayuda.

Julio de 2021: Operación por diverticulosis

El 4 de julio de 2021 el Papa Francisco fue sometido a una operación quirúrgica por "estenosis diverticular" en el Hospital Gemelli de Roma.

Esta intervención con anestesia general duró tres horas y consistió en una hemicolectomía izquierda, es decir, la extirpación de una parte del colon.

En la operación se le extrajeron 33 centímetros de intestino grueso debido a una inflamación causada por el estrechamiento del colon.

Aunque el Santo Padre reaccionó bien a la operación, en ocasiones recientes aseguró haber sufrido ciertos efectos secundarios como consecuencia de la anestesia general recibida.

Dolor de ciática desde 2013

Durante su primera entrevista con periodistas al regreso de su visita a Brasil con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ Río de Janeiro, 2013), el Papa Francisco aseguró que "la peor cosa que me ha venido desde que soy Papa es la ciática".

En el verano de 2017, aprovechó sus días de descanso para paliar este problema de salud, aunque no fue hasta finales de 2020 cuando esta enfermedad impidió que cumpliera con su agenda: no presidió las celebraciones del 31 de diciembre y el inicio del año nuevo 2021 a causa de esa "dolorosa ciática", según precisó el Vaticano.

Esta nota fue publicada el 7 de junio de 2023. Ha sido actualizada el 28 de noviembre de 2023 con las últimas novedades sobre el estado de la salud del Papa Francisco.