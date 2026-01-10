El Papa León XIV dijo que cuando ora por los jóvenes pide una vida santa para todos porque los quiere; durante su encuentro con los jóvenes de Roma este sábado 10 de enero en el Aula Pablo VI en el Vaticano.

Antes de dirigirse al recinto, el Papa saludó a los jóvenes que no habían logrado obtener un lugar en el aula y que verían el evento en pantallas gigantes. Les agradeció su presencia y les dijo que le gustaría que pudieran entrar. “Sigo adelante: ¡Gracias! Intentemos juntos vivir verdaderamente este espíritu de amistad, de hermandad, de unión, porque sabemos que cuando estamos unidos, no hay dificultad que no podamos superar”, les dijo.

Al iniciar su discurso ante miles de jóvenes presentes en un ambiente de gran alegría, León XIV resaltó que “nunca estamos solos, ¡porque Jesús está con nosotros!” y recordó a los 40 jóvenes de Crans-Montana (Suiza) que perdieron la vida en un incendio en un bar en la madrugada del 1 de enero. “Nosotros también debemos recordar que la vida es muy preciosa, que nunca podemos olvidar a quienes sufren”, afirmó.

Lo que desea el Papa para los jóvenes

“Me han preguntado qué deseo para ustedes: en mis oraciones pido para cada uno una vida buena y verdadera, según la voluntad de Dios. En breve, espero para todos una vida santa. Nada menos, porque los quiero: en efecto, vive verdaderamente quien vive con Dios, autor y salvador de la vida”, dijo el Santo Padre.

El Papa, que es Obispo de Roma, también comparó a Jesús con el sol que ilumina al mundo y destacó que “¡El rayo de luz que nos atraviesa se ve y se siente! Es un amor verdadero, porque es fiel y desinteresado. Es un amor que conoce nuestro corazón y lo libera del miedo. Y la paz es el fruto que el amor de Dios cultiva en nosotros: al saborearla, podemos compartirla a través de la dedicación a quienes no se sienten amados, a los pequeños que más necesitan atención, a quienes esperan de nosotros un gesto de perdón”.

“Queridos jóvenes –continuó– que su compromiso en la sociedad y en la política, en la familia, en la escuela y en la Iglesia, parta del corazón y será fructífero. Que parta de Dios y será santo”.

¿Cómo ser peregrinos de la esperanza luego del jubileo 2025?

León XIV reconoció que actualmente los jóvenes pueden vivir “sentimientos de decepción, desorientación y aburrimiento” y “cuando esta grisura empaña los colores de la vida, vemos que se puede estar aislado incluso en medio de tanta gente. Es más, así es como la soledad muestra su peor cara: no se nos escucha, porque estamos inmersos en el ruido de las opiniones; no se ve nada, porque estamos deslumbrados por imágenes fragmentarias”.

“Una vida de links sin relación o de ‘me gusta’ sin afecto nos decepciona, porque estamos hechos para la verdad: cuando falta, la sufrimos. Estamos hechos para el bien, pero las máscaras del placer desechable traicionan nuestro deseo”, advirtió el Pontífice.

“Cuando te sientas solo, recuerda que Dios nunca te abandona. Su compañía se convierte en la fuerza para dar el primer paso hacia quien está solo, y sin embargo está a tu lado. Cada uno se queda solo si solo se mira a sí mismo”, resaltó León.

En cambio, prosiguió, “acercarte al prójimo te convierte en imagen de lo que Dios es para ti. Así como Él lleva esperanza a tu vida, tú puedes compartirla con los demás. Entonces se encontrarán juntos como buscadores de comunión y fraternidad”.

El Papa alentó a dejarse transformar las relaciones humanas por la luz del Evangelio para que así “un mundo gris y anónimo se convierta en un lugar acogedor, a medida del hombre, precisamente porque está habitado por Dios”.

“Me alegra que en sus entornos experimenten relaciones auténticas: ¡lo que viven en las parroquias romanas, en el oratorio y en las asociaciones, no pueden guardarlo para ustedes!”, subrayó y advirtió: “No esperen que el mundo los reciba con los brazos abiertos: la publicidad, que tiene que vender algo para consumir, tiene más audiencia que el testimonio, que quiere construir amistades sinceras. Actúen, pues, con alegría y tenacidad, sabiendo que para cambiar la sociedad hay que cambiar primero nosotros mismos”.

¿Qué hacer ante la insatisfacción y el aburrimiento?

“La insatisfacción es el eco de la verdad: no debe asustarlos, porque muestra bien qué vacío abarrota la vida, reduciéndola a un instrumento al servicio de otra cosa. ¿Qué pueden «hacer concretamente para romper estas cadenas»? Ante todo, rezar”, dijo el Papa León XIV.

“Este es el acto más concreto que el cristiano realiza por el bien de quienes le rodean, de sí mismo y del mundo entero. Rezar es un acto de libertad, que rompe las cadenas del aburrimiento, del orgullo y de la indiferencia”, resaltó.

“¡Para encender el mundo se necesita un corazón ardiente! Y Dios enciende el fuego cuando rezamos, especialmente cuando lo recibimos y lo adoramos en la Eucaristía, cuando lo encontramos en el Evangelio, cuando lo cantamos en los Salmos. Así Él nos hace capaces de ser luz del mundo y sal de la tierra”.

Luego de alentar a seguir el ejemplo de la Virgen María y de los santos que rezan constantemente, el Papa León XIV precisó que para ser peregrinos de esperanza “no se trata de realizar esfuerzos sobrehumanos, ni tampoco de hacer alguna obra de caridad de vez en cuando: se trata de vivir como hombres y mujeres que tienen a Cristo en el corazón, lo escuchan como Maestro y lo siguen como Pastor”.

Con los santos, exhortó finalmente, “sigamos adelante en el camino, sabiendo bien que el verdadero bien de la vida no se puede comprar con dinero ni conquistar con las armas, sino que se puede donar, simplemente, porque Dios lo dona a todos con amor”.