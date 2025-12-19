El Papa León XIV se encontrará con los adolescentes y los jóvenes de Roma el 10 de enero de 2026, en el Aula Pablo VI en el Vaticano, tras la clausura del Jubileo de la Esperanza, que concluirá oficialmente el día de la Epifanía del Señor con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

En el encuentro, que comenzará a las 17:00 (hora local) participarán los jóvenes que asisten a las lecciones de catecismo, a los grupos parroquiales, miembros de movimientos y asociaciones, los grupos deportivos católicos, así como universitarios, según señala una nota del Vicariato de Roma.

En el evento participará, liderando a los jóvenes, el Vicario del Papa para Roma, el Cardenal italiano Baldassare Reina, quien anunció este encuentro durante la “Noche en la catedral”, un espacio de oración realizado el pasado 21 de noviembre.

“Será un momento precioso de alegría para el que invito a alentar la participación de los jóvenes de sus parroquias, exhortándolos a vivirlo como una ocasión importante para escuchar la palabra de nuestro obispo (el Papa León)”, escribió el purpurado en una carta dirigida a los sacerdotes de Roma.

En 2025 y tras su elección como Sucesor de San Pedro, el Papa León XIV, que es también Obispo de Roma, tuvo dos grandes encuentros con los jóvenes: El jubileo con ellos, con un gran encuentro con más de 1 millón de personas en Tor Vergata en agosto; y un encuentro virtual con 16.000 jóvenes de Estados Unidos.

A los jóvenes en Tor Vergata el Santo Padre los animó a aspirar a la santidad, allí donde estén; y a los jóvenes en Indianápolis les dijo: “¡No sólo son el futuro de la Iglesia, sino el presente! Sus voces, sus ideas, su fe importan ahora mismo, y la Iglesia los necesita, la Iglesia necesita lo que se les ha dado para compartir con todos nosotros”.

