Redacción Central

Por Redacción Central
Creada: 20/11/2025 15:11
Última actualización: 20/11/2025 18:09

La Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos (NCYC) se realiza en Indianápolis (Estados Unidos), los días 20, 21 y 22 de noviembre, un encuentro de oración, comunidad, evangelización, catequesis y servicio.

El tema de este año es “Yo Soy”, y la misión de la conferencia es que los participantes se encuentren con Cristo y se les forme para el discipulado. La NCYC fue creada por la Federación Nacional para la Pastoral Juvenil Católica (NFCYM), organización dedicada a impulsar la pastoral juvenil en Estados Unidos.

Este viernes los asistentes se encontrarán virtualmente con el Papa León XIV, quien dialogará con los participantes, en el Lucas Oil Stadium, a las 10:15 ET.


¿Cómo ver en vivo el histórico encuentro digital del Papa León XIV con los jóvenes estadounidenses?
Por: Tessa Gervasini
El Papa León XIV tendrá el viernes una histórica conversación digital en vivo con jóvenes estadounidenses durante la Conferencia Nacional Católica de Jóvenes (NCYC, por sus siglas en inglés). Los fieles de todo el mundo también podrán sintonizar para ver el encuentro.

El Papa hablará a las 10:15 a. m. ET el 21 de noviembre y entablará un diálogo con un grupo de estudiantes de secundaria.

El intercambio se transmitirá mediante una emisión en directo disponible en el canal de YouTube de EWTN. Los espectadores también podrán verlo a través de la aplicación de EWTN o en el canal de cable de EWTN.

¿Qué pueden esperar los asistentes de la Conferencia Nacional Católica de Jóvenes de EE.UU.?
Por: Tessa Gervasini
La Conferencia Nacional Católica de Jóvenes de Estados Unidos (NCYC, por sus siglas en inglés) se reúne en Indianápolis para tres días de oración, comunidad, evangelización, catequesis y servicio para jóvenes católicos.

Estos son los jóvenes que hablarán con el Papa León XIV
Por: Tessa Gervasini
Este viernes 20 de noviembre 5 jóvenes dialogarán con el Santo Padre, aunque en la preparación del diálogo de 45 minutos han participado más de 40.

Mia Smothers, Elise Wing, Christopher Pantelakis, Micah Alcisto y Ezequiel Ponce harán preguntas al Papa León, mientras miles de jóvenes se reúnen en el Lucas Oil Stadium.

Los obispos dialogaron sobre el lugar de los jóvenes católicos en la Iglesia
Por: Tessa Gervasini
Los obispos de Estados Unidos dialogaron sobre el lugar que tienen los jóvenes católicos en la Iglesia en días previos a la Conferencia Nacional Católica de Jóvenes (NCYC 2025)

Mons. Nelson Pérez, Arzobispo de Filadelfia, dijo en una reciente conferencia de prensa que “hay un profundo significado en este encuentro” que refleja el deseo del Papa León XIV “de conectarse con los jóvenes, con nuestra juventud, a quienes su predecesor… el Papa Francisco, llamó ‘el ahora de Dios’”.

Pérez dijo que, durante su tiempo como sacerdote y obispo, ha notado que los adolescentes “quieren un lugar en la Iglesia”.

Una joven espera emocionada hablar con León XIV
Por: Tessa Gervasini
Mia Smothers está entre los jóvenes elegidos para hacerle preguntas al Papa León XIV en el Encuentro Nacional de Jóvenes Católicos (NCYC, por sus siglas en inglés) del 21 de noviembre de 2025. | Crédito: Cortesía de la National Federation for Catholic Youth Ministry.
Mia Smothers está entre los jóvenes elegidos para hacerle preguntas al Papa León XIV en el Encuentro Nacional de Jóvenes Católicos (NCYC, por sus siglas en inglés) del 21 de noviembre de 2025. | Crédito: Cortesía de la National Federation for Catholic Youth Ministry.

Mia Smothers dijo que espera con ilusión la “oportunidad de su vida” mientras se prepara para hablar con el Papa León XIV este viernes 20 de noviembre.

“Me siento emocionada”, dijo Smothers en entrevista el 18 de noviembre con “EWTN News Nightly”. Y añadió: “Esta es una muy buena oportunidad para que yo aprenda más sobre mi fe y sobre los demás a mi alrededor”.

