La Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos (NCYC) se realiza en Indianápolis (Estados Unidos), los días 20, 21 y 22 de noviembre, un encuentro de oración, comunidad, evangelización, catequesis y servicio.

El tema de este año es “Yo Soy”, y la misión de la conferencia es que los participantes se encuentren con Cristo y se les forme para el discipulado. La NCYC fue creada por la Federación Nacional para la Pastoral Juvenil Católica (NFCYM), organización dedicada a impulsar la pastoral juvenil en Estados Unidos.

Este viernes los asistentes se encontrarán virtualmente con el Papa León XIV, quien dialogará con los participantes, en el Lucas Oil Stadium, a las 10:15 ET.



