La Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos (NCYC) se realiza en Indianápolis (Estados Unidos), los días 20, 21 y 22 de noviembre, un encuentro de oración, comunidad, evangelización, catequesis y servicio.
El tema de este año es “Yo Soy”, y la misión de la conferencia es que los participantes se encuentren con Cristo y se les forme para el discipulado. La NCYC fue creada por la Federación Nacional para la Pastoral Juvenil Católica (NFCYM), organización dedicada a impulsar la pastoral juvenil en Estados Unidos.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Este viernes los asistentes se encontrarán virtualmente con el Papa León XIV, quien dialogará con los participantes, en el Lucas Oil Stadium, a las 10:15 ET.
Actualizar
El Papa León XIV tendrá el viernes una histórica conversación digital en vivo con jóvenes estadounidenses durante la Conferencia Nacional Católica de Jóvenes (NCYC, por sus siglas en inglés). Los fieles de todo el mundo también podrán sintonizar para ver el encuentro.
El Papa hablará a las 10:15 a. m. ET el 21 de noviembre y entablará un diálogo con un grupo de estudiantes de secundaria.
El intercambio se transmitirá mediante una emisión en directo disponible en el canal de YouTube de EWTN. Los espectadores también podrán verlo a través de la aplicación de EWTN o en el canal de cable de EWTN.
Lee el artículo completo aquí.
La Conferencia Nacional Católica de Jóvenes de Estados Unidos (NCYC, por sus siglas en inglés) se reúne en Indianápolis para tres días de oración, comunidad, evangelización, catequesis y servicio para jóvenes católicos.
Puedes leer el artículo completo aquí.
Este viernes 20 de noviembre 5 jóvenes dialogarán con el Santo Padre, aunque en la preparación del diálogo de 45 minutos han participado más de 40.
Mia Smothers, Elise Wing, Christopher Pantelakis, Micah Alcisto y Ezequiel Ponce harán preguntas al Papa León, mientras miles de jóvenes se reúnen en el Lucas Oil Stadium.
Más información AQUÍ.
Los obispos de Estados Unidos dialogaron sobre el lugar que tienen los jóvenes católicos en la Iglesia en días previos a la Conferencia Nacional Católica de Jóvenes (NCYC 2025)
Mons. Nelson Pérez, Arzobispo de Filadelfia, dijo en una reciente conferencia de prensa que “hay un profundo significado en este encuentro” que refleja el deseo del Papa León XIV “de conectarse con los jóvenes, con nuestra juventud, a quienes su predecesor… el Papa Francisco, llamó ‘el ahora de Dios’”.
Pérez dijo que, durante su tiempo como sacerdote y obispo, ha notado que los adolescentes “quieren un lugar en la Iglesia”.
Más información aquí.
Mia Smothers dijo que espera con ilusión la “oportunidad de su vida” mientras se prepara para hablar con el Papa León XIV este viernes 20 de noviembre.
“Me siento emocionada”, dijo Smothers en entrevista el 18 de noviembre con “EWTN News Nightly”. Y añadió: “Esta es una muy buena oportunidad para que yo aprenda más sobre mi fe y sobre los demás a mi alrededor”.
Más información aquí.