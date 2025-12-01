“¡Por favor, tenga la valentía de decir que sí!” a Dios que los llama al sacerdocio y la vida consagrada, alentó el Papa León XIV en un video mensaje enviado a los participantes del Festival de la Juventud Católica Australiana 2025.

“No intenten simplemente imitar a los demás; más bien, escuchen lo que Dios los llama a ser y hacer. En particular, estoy seguro de que el Señor está llamando a algunos de ustedes a servirle en el sacerdocio o en la vida consagrada. ¡Por favor, tengan la valentía de decir que sí!”, indicó el Papa León en su mensaje enviado el 30 de noviembre, según informa la Oficina de Prensa del Vaticano.

El Santo Padre reconoció en el mensaje que “ser joven es una etapa maravillosa de la vida porque hay mucho que aprender y experimentar”, pero es también una etapa de muchos desafíos, como la tecnología, que “puede aislarnos aún más”.



Como cristianos, subrayó León, “antes de escuchar a nuestros amigos o a la cultura en general, debemos recurrir primero a Dios, nuestro Padre Celestial, quien, en el momento de nuestro bautismo, nos hizo a cada uno de nosotros su hijo o hija amado”.

La vida, resaltó el Papa, encuentra “su propósito último en convertirnos en lo que Dios quiere que seamos, en otras palabras, viviendo su voluntad”.

Tras recordar el ejemplo de Santa Catalina de Siena, San Carlo Acutis y San Pier Giorgio Frassati, estos dos últimos canonizados por él en septiembre, el Papa León recordó que Acutis decía “todos nacemos como originales, pero muchos morimos como fotocopias”, por lo que alentó: “¡No dejes que eso te pase! Cada uno de ustedes ha sido creado con una personalidad única, con diferentes fortalezas, debilidades, talentos y habilidades, y tiene un camino de vida específico para vivir estas cualidades con alegría”.

El Papa dijo además que “la única manera de escuchar la voz de nuestro Padre Celestial es acercándonos a él, especialmente a través de la oración y los sacramentos. Inspírense en los santos que vivieron profundamente su identidad como hijos de Dios y siempre lo mantuvieron en el centro de sus vidas”.

El Santo Padre también alentó a los jóvenes australianos a trabajar juntos “para construir el Reino de Dios en sus comunidades” y a no desanimarse “si fallan en su discipulado, pues con la gracia de Dios —y encontrándolo en el sacramento de la confesión— este también puede convertirse en un momento de renovación y crecimiento en la santidad”.

El Australian Catholic Youth Festival (ACYF) “es una reunión nacional de jóvenes católicos establecida por los obispos australianos hace más de diez años”, según señala su sitio web, y se realiza en la Arquidiócesis de Melbourne del 30 de noviembre al 2 de diciembre.