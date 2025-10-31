El Papa León XIV aseguró ante un grupo de jóvenes que quien está cerca de Jesús y se hace su amigo empieza a sentir como Él siente: “nada le es ajeno, ninguna persona le resulta indiferente”.

Los participantes en el International Youth Advisory Body (IYAB), un encuentro promovido por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que tiene como finalidad hacer conocer a la Santa Sede el “punto de vista de los jóvenes” sobre diversos temas que están en el corazón de la misión de la Iglesia, fueron recibidos por el Papa este viernes.

En su discurso, el Santo Padre aseguró que “quien está cerca de Jesús, quien se hace su amigo en la oración, a través de los sacramentos y en la vida cotidiana, empieza a sentir como Él siente; comienza a llevar en el corazón al mundo entero: nada le es ajeno, ninguna persona le resulta indiferente”.

En consecuencia, el Papa invitó a los jóvenes a buscar esta “madurez humana y espiritual” y a “sumergirse en Cristo”, para “sentir como Él siente y ver cómo Él ve”.

Una Iglesia sinodal frente a la fe individual de Internet

A continuación, reflexionó sobre la Iglesia sinodal donde —aseguró—, “se quiere escuchar lo que el Espíritu Santo dice a los jóvenes”.

En este contexto, subrayó que es necesario escuchar la voz de los jóvenes con menos oportunidades y aquellas voces “que con demasiada frecuencia son sofocadas por el ruido de los poderosos, de los exitosos, de quienes viven en realidades exclusivas”.

Para el Santo Padre, la Iglesia sinodal representa también para los jóvenes un desafío, “porque los impulsa a no vivir la fe de manera aislada”. En concreto, el Pontífice comentó que muchos jóvenes se han acercado a la fe a través de las redes sociales, y advirtió que existe el riesgo de que la fe conocida online “permanezca como una experiencia únicamente individual”.

Esta fe, según advirtió el Papa, “tranquiliza intelectual y emocionalmente”, pero nunca se hace “cuerpo”, sino que “queda desencarnada, es decir, separada del ‘cuerpo eclesial’, y no se vive con los demás, en la concreción de las situaciones de vida, de las relaciones y de la verdadera comunión”.

“Los algoritmos de las redes sociales, con demasiada frecuencia, crean solo una cámara de eco del propio sujeto: captan sus preferencias y gustos personales y se los devuelven amplificados, enriquecidos con propuestas atractivas. Pero cada uno queda solo consigo mismo, prisionero de sus propias inclinaciones y proyecciones”, lamentó.

Así, el Santo Padre aseguró que estas experiencias de sinodalidad vivida ayudan a superar las barreras del “yo” y “estimulan a los jóvenes a convertirse en miembros efectivos de la familia de Jesucristo”.

Además, recordó que “el corazón de la sinodalidad está la acción del Espíritu Santo” y que “no se trata de un procedimiento asambleario, sino de una manera de dar espacio a la acción de Dios, mediante la escucha del Espíritu”.

Por último, precisó que la consecuencia de la sinodalidad es la misión y trabajar para dar respuestas que dan sentido a la vida, animándoles a buscar “un corazón abierto a la llamada de Dios y no encerrado en los propios proyectos, dócil para comprender y compadecer antes de juzgar”.

“Tengan la certeza de que su voz es escuchada y tomada en serio. Su contribución, su presencia, es preciosa”, dijo por último el Santo Padre.