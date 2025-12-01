El Papa León XIV comenzó su segundo día en el Líbano con una visita a la tumba de San Chárbel Maklūf, en el monasterio de San Marón.

Puedes ver EN VIVO los principales eventos del viaje apostólico del Papa León del 27 de noviembre al 2 de diciembre en youtube.com/@aciprensa y seguir nuestras actualizaciones en vivo de su histórica visita:

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram