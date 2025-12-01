El Papa León XIV comenzó su segundo día en el Líbano con una visita a la tumba de San Chárbel Maklūf, en el monasterio de San Marón.
El Papa León XIV llegó al Monasterio de San Marón, en Annaya (Líbano), donde rezó en silencio ante la tumba de San Chárbel Makhlouf, el primer santo libanés y uno de los intercesores más venerados de Oriente Medio.
El Papa tocó la losa de piedra que cubre los restos del “hacedor de milagros del Líbano” y se arrodilló en profunda oración, mientras las campanas repicaban y el ambiente se impregnaba de incienso, acompañado de himnos siríacos y maronitas.
Cada año, cerca de 4 millones de peregrinos —cristianos y musulmanes— visitan esta tumba a la que se atribuyen miles de milagros.
En una de las colinas más pintorescas del Líbano se encuentra el Monasterio de San Marón, de la Orden Maronita Libanesa, al oeste del pueblo de Ehmej y al sur del pueblo de Mechmech.
En este enclave, situado a una altitud de 1.200 metros de altura, se custodia la tumba del santo conocido por obtener milagros de Dios no sólo para los católicos, sino también para musulmanes y fieles de otras religiones.
El primer edificio del monasterio fue completado en 1828, año del nacimiento de San Chárbel, quien eligió la ermita como su residencia para luego llegar al corazón de muchas personas.
La ermita de los santos Pedro y Pablo fue construida a 150 metros del monasterio, posteriormente anexada por la Orden. Tras la beatificación de Chárbel Maklūf, el 5 de diciembre de 1965, a la víspera del cierre del Concilio Vaticano II, la Orden emprendió la construcción de una nueva iglesia, diseñada para acoger a la multitud de fieles que llegaba a Annaya. La consagración de la nueva iglesia, dedicada a San Chárbel y situada al oeste del monasterio, tuvo lugar en 1974.
Hasta hoy, la Orden continúa realizando trabajos de restauración, tanto en el interior como en el exterior del monasterio, para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de los peregrinos. También ha establecido un museo privado que alberga los objetos sagrados del Santo. Cada año, miles de peregrinos realizan una peregrinación a la tumba de San Chárbel Maklūf, canonizado también por Pablo VI en 1977.
San Chárbel nació en 1828 en el pueblo de Biqa’ Kafra, siendo el último de los cinco hijos de Antoun Maklūf y Brigitta Al-Chidiac. Quedó huérfano de padre a los 3 años y fue confiado a su tío, quien, según algunos testimonios, se opuso a su decisión de abrazar la vida monástica, que inició a los 23 años en el monasterio de la Virgen de Mayfouq, cambiando su nombre de bautismo –Youssef– por el de Chárbel.
Ordenado sacerdote de la Orden Maronita Libanesa en 1859, permaneció 15 años en Annaya antes de recibir permiso para retirarse a la ermita de los Santos Pedro y Pablo, donde vivió durante 23 años dedicándose al servicio del Señor y cumpliendo la regla anacorética con escrupulosidad y plena conciencia.
Durante la celebración de la Misa, el 16 de diciembre de 1898, fue alcanzado por una parálisis y entró en una agonía que duró ocho días. Murió el 24 de diciembre de 1898, tras días de terribles sufrimientos.
Algunos meses después de su muerte, comenzaron a registrarse fenómenos extraordinarios alrededor de su tumba, que empezó a emitir un resplandor. Entre quienes rezaban junto a su sepulcro —donde el monje parecía sudar una mezcla de agua y sangre— se multiplicaron las curaciones inexplicables, lo que atrajo a personas de todo el valle y de distintas religiones.
La Iglesia Católica ha registrado e investigado miles de prodigios atribuidos a su intercesión y hoy es conocido por obtener milagros de Dios no sólo para los católicos, sino también para musulmanes y fieles de otras religiones.
Mientras todo queda listo para el momento de oración del Papa León XIV, en Annaya (Líbano) ya se siente un clima de profunda fe, acompañado por el coro que interpretará los cantos de la ceremonia.
El conjunto está formado por cinco monjes maronitas libaneses, quienes entonarán los cantos tradicionales dedicados a San Chárbel. A ellos se une la Hermana Rosette Mourad, religiosa maronita, que interpretará un instrumento ancestral de la región: el qanun.
Además, Raymond y su hijo Charbel participarán con címbalos, aportando el ritmo característico de la música litúrgica maronita.
Los ensayos ya han comenzado, creando un clima de recogimiento.
En el segundo día de la visita del Papa León XIV al Líbano, una imagen inesperada ha llamado la atención de todos: un arcoíris apareció sobre la zona del puerto de Beirut, donde ocurrió la devastadora explosión de 2020.
La escena, visible desde distintos puntos de la ciudad, ha sido interpretada por muchos como un símbolo de esperanza en medio de los profundos desafíos que sigue enfrentando el país.
En minutos, el Papa León XIV llegará al Monasterio de San Marón (Líbano) para un momento profundamente esperado: la oración ante los restos de San Chárbel Maklūf. Será un hecho histórico, pues es la primera vez que un Pontífice acude personalmente a este lugar sagrado.
La tumba donde reposan los restos del santo luce hoy especialmente preparado para recibir al Santo Padre, con un ambiente de silencio, luces suaves y profunda devoción.
Afuera, miles de fieles aguardan desde la madrugada —muchos bajo la lluvia persistente— para acompañar espiritualmente este momento de oración.
Desde el terreno, el periodista de EWTN News, Elias Turk, describe la escena previa: “Esta familia libanesa-estadounidense ha estado aquí desde las 3:00 a. m. esperando al Papa. Está lloviendo ahora. La gente está esperando bajo la lluvia".
Se espera que el Papa encienda una lámpara votiva, reciba la bienvenida del Superior General de la Orden Libanesa Maronita, permanezca en oración silenciosa ante la tumba del santo, imparta la bendición y participe de cantos litúrgicos maronitas.
Luego, visitará el museo del monasterio, donde se conservan reliquias y objetos vinculados a la vida de San Chárbel.