El 21 de noviembre de 2025, el Papa León XIV habló a jóvenes católicos durante la National Catholic Youth Conference (NCYC) en Indianápolis (Estados Unidos), en lo que fue su primer encuentro digital con jóvenes estadounidenses.

Durante este encuentro, se eligió a varios jóvenes para hacerle preguntas al Santo Padre. Estas preguntas abarcaron temas que fueron desde la oración y la tecnología hasta la amistad y el futuro de la Iglesia. León XIV dio consejos invaluables a todos los que se encontraban reunidos en el estadio y a quienes seguían el evento a través de los medios digitales.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Inspirados por esta sabiduría, y en este Año Nuevo, aquí tienes 10 ideas de compromisos y prácticas para poner en marcha en 2026:

1. Ve a confesarte con regularidad

Cuando le preguntaron si resulta difícil aceptar la misericordia de Dios después de cometer un error o decepcionar a alguien, el Papa animó a los jóvenes a confesarse con frecuencia.

“En la confesión, Jesús nos encuentra a través del sacerdote. Cuando confesamos sinceramente nuestros pecados y aceptamos nuestra penitencia, el sacerdote da la absolución y sabemos con certeza que hemos sido perdonados”, dijo el Santo Padre. “Así que, sí, puede ser desalentador cuando caemos. Pero no te centres sólo en tus pecados. Mira a Jesús. Confía en su misericordia y acércate a él con confianza. Él siempre te dará la bienvenida en casa”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En el nuevo año, haz un plan concreto para recibir con más frecuencia la misericordia de Dios en lugar de quedarte atrapado en la vergüenza o el desaliento.

2. Empieza y termina cada día con Jesús

El Papa recomendó que todos trabajen en entregarle sus problemas al Señor.

“Entregar nuestros problemas a Jesús es algo que podemos hacer, que necesitamos hacer, una y otra vez. Cada mañana podemos invitarlo a estar con nosotros durante el día. Cada noche podemos hablar con Él sobre nuestro día”, dijo el Papa.

Intenta ofrecer tu día al Señor por la mañana y repasarlo con Él por la noche, entregándole tus preocupaciones, alegrías y fracasos.

3. Haz de la adoración eucarística un hábito

En varias ocasiones, el Santo Padre habló sobre la importancia de pasar tiempo con Jesús en la adoración eucarística para que podamos experimentar cómo “Él te mira con amor”.

Comprométete a visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento cada semana, aunque sea brevemente, y háblale con sinceridad desde el corazón.

4. Comprométete con una verdadera amistad con Jesús en la oración

León XIV animó a los jóvenes a forjar una verdadera amistad con Jesús mediante la oración diaria.

“Jesús no sólo entiende nuestras luchas desde la distancia”, dijo el Santo Padre. “En realidad quiere que se las entreguemos porque nos ama. Y ese tipo de confianza comienza cuando tenemos una relación real. No podemos entregarle nuestros problemas a alguien a quien apenas conocemos”.

En el nuevo año, piensa en establecer un momento diario de oración silenciosa o de lectura de la Sagrada Escritura, de modo que no le estés entregando tus problemas a alguien a quien apenas conoces, sino a alguien a quien conoces de verdad.

5. Busca e invierte en un “amigo fiel”

El Papa León XIV reconoció lo difícil que puede ser para las personas encontrar y formar amistades genuinas. Describió a un verdadero amigo como alguien que “no es sólo alguien con quien es divertido estar, aunque eso también es bueno, sino alguien que te ayuda a acercarte más a Jesús: alguien que te anima a ser mejor persona”.

Si te cuesta encontrar “amigos fieles”, reza para encontrar uno o cultiva al menos una amistad que te ayude a acercarte más a Jesús y te anime a buscar ayuda cuando la vida se vuelve pesada.

6. Reza el Rosario para pedir ayuda y protección

El Santo Padre recordó a los fieles que, además de hablar con Jesús sobre nuestros problemas diarios, también debemos recordar compartir esos problemas con la Santísima Virgen.

“Y recuerden también a María, la madre de Jesús y nuestra madre. Ella entiende por lo que pasamos y reza por nosotros. Hay una forma poderosa de pedir su ayuda, y es rezar el Rosario”, dijo.

Considera rezar el Rosario con más frecuencia en el nuevo año —ya sea un misterio al día o un Rosario completo una vez por semana— y pídele a María que lleve tus luchas a su Hijo.

7. Limita tu tiempo frente a las pantallas

Al hablar del uso constante de la tecnología en nuestras vidas y de cómo eso puede alejarnos de pasar tiempo con Cristo, el Papa puso como ejemplo a San Carlo Acutis. Explicó que, aunque Acutis utilizaba la tecnología para ayudar a las personas a crecer en la fe, se fijaba límites de tiempo.

Gracias a esta disciplina, “encontró un equilibrio sano y mantuvo claras sus prioridades. Amigos míos, los animo a seguir el ejemplo de Carlo Acutis. Sean intencionales con el tiempo que pasan frente a las pantallas”, compartió.

Intenta fijar un límite concreto y específico para las redes sociales y el entretenimiento, de modo que la tecnología esté al servicio de tu vocación en lugar de dominar tu día.

8. Elige una forma concreta de estar más presente en persona

En la misma línea, al hablar del uso de la tecnología en nuestras vidas, el Papa también subrayó cómo el uso excesivo de la tecnología puede alejarnos de estar verdaderamente presentes a las personas con las que tenemos relaciones.

El Santo Padre dijo: “No hay nada que pueda sustituir la verdadera presencia humana, estar los unos con los otros. Así que, aunque la tecnología ciertamente puede conectarnos, no es lo mismo que estar físicamente presentes. Necesitamos usarla sabiamente, sin permitir que eclipse nuestras relaciones”.

En el nuevo año, proponte priorizar de forma intencional un encuentro cara a cara —como compartir una comida en familia, ir a un grupo juvenil o visitar a alguien que está solo— en lugar de quedarte detrás de una pantalla, al menos una vez a la semana.

9. Súmate a alguna actividad en tu parroquia

El Papa León animó a los jóvenes a involucrarse en sus parroquias, no sólo asistiendo a la Misa, sino también participando en otras actividades.

“Mantente conectado a tu parroquia. Asiste a la Misa dominical. Únete a las actividades juveniles y di ‘sí’ a las oportunidades, tal como lo han hecho al participar en esta conferencia; oportunidades donde tu fe puede crecer”, dijo.

Mira las distintas actividades o grupos de tu parroquia y asume un compromiso concreto de participar en algo: tal vez un grupo juvenil, cantar en el coro, ser lector o participar en un ministerio de servicio.

10. Comparte la fe con otra persona

Compartir y enseñar nuestra fe a los demás es vital, explicó el Papa, especialmente para ayudar al crecimiento de la Iglesia.

“Una gran manera de edificar la Iglesia es compartiendo tu fe, enseñando la fe a otros, ayudando a quienes te necesitan”, dijo. “Enseñar suele ser la mejor forma de fortalecer tu propia comprensión. Profundiza también tu vida de oración”.

Piensa en hacerte catequista, ofrecerte como voluntario en la pastoral juvenil o acompañar como mentor a otros jóvenes en el nuevo año.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.