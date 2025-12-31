2025 fue el Año Jubilar de la Esperanza, y las noticias a menudo parecían empeñadas en poner a prueba esa promesa. Pero desde conversiones hasta actos ocultos de heroísmo, milagros entre las cenizas y gestos poderosos del Papa León XIV, estas ocho historias muestran por qué este año extraordinario puede recordarse verdaderamente como un tiempo en el que la esperanza brilló con fuerza.

1. El sagrario sobrevive a los incendios forestales de Los Ángeles

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En Pacific Palisades, California, la iglesia católica de Corpus Christi quedó reducida a cenizas durante los devastadores incendios forestales de Los Ángeles, pero los bomberos encontraron el sagrario completamente intacto entre los restos, con el Santísimo Sacramento preservado. La imagen del sagrario intacto se volvió viral rápidamente, convirtiéndose en un poderoso signo de la presencia de Cristo y de esperanza para una comunidad parroquial que había perdido casi todo.

2. “Solo me arrodillo ante Dios”: un mártir en Myanmar

En Myanmar, el P. Donald Martin Ye Naing Win fue asesinado el 14 de febrero después de que, según se informó, se negara a arrodillarse ante hombres armados, declarando: “Solo me arrodillo ante Dios”. Sus últimas palabras y su martirio se difundieron por los medios católicos como un testimonio contundente de que la fidelidad a Cristo vale más que la propia vida, incluso en medio de una violenta persecución.

3. Tres hermanos sacerdotes cuidan de su madre con Alzheimer

Las más leídas 1 2 3 4 5

Una historia conmovedora desde Brasil mostró a tres sacerdotes —el P. Sildo César da Costa, el P. Sérgio Luís da Costa y el P. Silvano João da Costa— que son hermanos y se turnan para cuidar a su madre anciana, que padece Alzheimer. Su sacrificio cotidiano y oculto ofreció una catequesis viva sobre el Cuarto Mandamiento y recordó a muchos que el sacerdocio y el amor familiar no se oponen, sino que pueden unirse bellamente en un servicio humilde.

4. Familia numerosa devota del Sagrado Corazón sale ilesa de un grave accidente

Una numerosa familia católica, consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, sobrevivió a un grave accidente automovilístico sin perder a ninguno de sus miembros. Dieron gracias públicamente al Señor y a la Virgen María por su protección, renovando el interés por entronizar el Sagrado Corazón en los hogares y por confiar en Dios en momentos de peligro.

“Todo sucedió en cuestión de segundos”, contó a ACI Prensa José María Mayoral, el padre de la familia, quien perdió el control del coche y se estrelló contra la mediana, luego contra la barrera derecha y finalmente volcó antes de detenerse.

Según Mayoral, varios camioneros y familias que presenciaron el accidente se detuvieron para ayudar. “Todos coincidieron en una cosa: fue un milagro que nadie resultara herido”, añadió.

Para la familia, la explicación fue clara: su devoción al Sagrado Corazón de Jesús no era solo una tradición, “sino una confianza viva y profunda”.

Compartió que, después de esta experiencia, su misión quedó aún más clara: “Seguir difundiendo esta devoción, seguir confiando en Él y seguir dando testimonio de que, incluso en medio del peligro, su amor es el refugio más seguro”.

5. Un matrimonio restaurado a través de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II

El testimonio de Carmen García y Carlos Mejía relató cómo su matrimonio, profundamente herido, fue sanado gracias a las catequesis de san Juan Pablo II y al apostolado Proyecto Amor Conyugal, un programa que se imparte a matrimonios en diócesis de toda España y que enseña el verdadero significado del matrimonio a partir de la “teología del cuerpo” de san Juan Pablo II.

Su historia muestra que, cuando las parejas abrazan el plan de Dios para el matrimonio, incluso relaciones marcadas por el ateísmo, la infidelidad o heridas profundas pueden renovarse y transformarse.

6. Las firmes palabras del Papa León XIV sobre el matrimonio y la familia

Durante el Jubileo de las Familias, los Niños, los Abuelos y los Ancianos, el papa León XIV afirmó en su homilía del 1 de junio que el matrimonio “no es un ideal, sino la medida del verdadero amor entre un hombre y una mujer”, y llamó a las familias “la cuna del futuro de la humanidad”. Su enseñanza clara y esperanzadora inspiró a parroquias y movimientos a profundizar en la catequesis, el acompañamiento y la defensa de la familia en un clima cultural confuso.

7. Momentos ecuménicos históricos en Inglaterra y Roma

Por primera vez en 500 años, un papa y el rey de Inglaterra rezaron juntos en la Capilla Sixtina, cuando el papa León XIV y el rey Carlos III encabezaron una Oración Ecuménica por el Cuidado de la Creación el 23 de octubre. Fue un hecho histórico, ya que marcó la primera vez desde la Reforma Protestante que un monarca británico reinante y un papa rezaron juntos durante una visita de Estado real al Vaticano.

En otro gesto histórico, más de 50 sacerdotes católicos procesionaron hacia el interior de la Catedral de Canterbury para celebrar la Misa en honor de la fiesta de la Traslación de san Tomás Becket el 7 de julio, reconectando a Inglaterra con sus antiguas raíces católicas y ofreciendo un poderoso signo de reconciliación y memoria. Este acontecimiento histórico reunió a más de 800 católicos —la mayor congregación en la catedral desde la Reforma—, combinando fe, historia y cultura en un emotivo homenaje a las raíces católicas de Inglaterra.

8. Santos y milagros

La causa de beatificación de la hermana Clare Crockett —una inspiradora joven religiosa irlandesa fallecida en 2016— se abrió oficialmente el 12 de enero en Madrid, España, reconociéndola formalmente como sierva de Dios y atrayendo a muchos jóvenes hacia su testimonio alegre y radical.

Otra historia de esperanza fue la de Antonia Raco, una mujer italiana de 67 años afectada durante mucho tiempo por una enfermedad neurodegenerativa incurable, que fue anunciada como el 72.º milagro oficial ocurrido en Lourdes el 16 de abril.

Tras bañarse en las aguas de Lourdes en 2009, Raco “comenzó a moverse de manera independiente”, tras lo cual “los efectos de la temida enfermedad desaparecieron inmediata y definitivamente”, según afirmó en un comunicado la diócesis italiana de Tursi-Lagonegro.

“Había querido ir a Lourdes desde que era niña”, recordó Raco en una conferencia de prensa el 25 de julio. Ese deseo se hizo realidad en 2009, cuando ella y su esposo, Antonio, viajaron al santuario con la asociación italiana de peregrinaciones Unitalsi.

La experiencia, sin embargo, no fue exactamente como la había imaginado: llegó en silla de ruedas, con grandes dificultades para respirar y tragar.

Al segundo día, los voluntarios del santuario la llevaron a las piscinas. “Rezamos juntos. Fue entonces cuando escuché una hermosa voz femenina joven que me dijo tres veces: ‘¡No tengas miedo!’”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.