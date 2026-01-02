Almudena Martínez-Bordiú

2 de enero de 2026

2 de enero de 2026
06:59 a. m.

Ene. 2, 2026
06:59 a. m.

El Papa León XIV ha manifestado su cercanía y compasión a los familiares de los 40 fallecidos y heridos de un incendio ocurrido la madrugada del 1 de enero en un bar de la estación de esquí en Crans-Montana, Suiza. 

Cerca de 300 personas celebraban la fiesta de Nochevieja en el bar Le Constellation cuando el fuego se propagó a gran velocidad desde el sótano hasta la parte superior del establecimiento, provocando una explosión posterior que dejó al menos 40 personas muertas y 115 heridos. 

Todavía se desconocen las causas del trágico hecho, aunque las autoridades apuntan a que se trata de un accidente. 

En un telegrama de condolencias dirigido a Mons. Jean-Marie Lovey, Obispo de Sion y firmado por el Cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre quiso unirse al duelo de las familias y de toda Suiza.

El Pontífice también rogó al Señor para que “acoja a los difuntos en su morada de paz y de luz, y que sostenga el valor de quienes sufren en su corazón o en su cuerpo”. 

“Que la Madre de Dios, en su ternura, lleve el consuelo de la fe a todas las personas afectadas por este drama y las mantenga en la esperanza”, concluye el telegrama.

Almudena Martínez-Bordiú
Almudena Martínez-Bordiú
Especializada en información religiosa en España desde 2015, ha sido corresponsal senior de ACI Prensa y EWTN Noticias en el Vaticano y actualmente es corresponsal de Europa con base en España.