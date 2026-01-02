El Papa León XIV ha manifestado su cercanía y compasión a los familiares de los 40 fallecidos y heridos de un incendio ocurrido la madrugada del 1 de enero en un bar de la estación de esquí en Crans-Montana, Suiza.

Cerca de 300 personas celebraban la fiesta de Nochevieja en el bar Le Constellation cuando el fuego se propagó a gran velocidad desde el sótano hasta la parte superior del establecimiento, provocando una explosión posterior que dejó al menos 40 personas muertas y 115 heridos.

Todavía se desconocen las causas del trágico hecho, aunque las autoridades apuntan a que se trata de un accidente.

En un telegrama de condolencias dirigido a Mons. Jean-Marie Lovey, Obispo de Sion y firmado por el Cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre quiso unirse al duelo de las familias y de toda Suiza.

El Pontífice también rogó al Señor para que “acoja a los difuntos en su morada de paz y de luz, y que sostenga el valor de quienes sufren en su corazón o en su cuerpo”.

“Que la Madre de Dios, en su ternura, lleve el consuelo de la fe a todas las personas afectadas por este drama y las mantenga en la esperanza”, concluye el telegrama.

