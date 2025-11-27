El Papa León XIV expresó su pesar por las víctimas del incendio en Hong Kong mediante un telegrama firmado por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, y enviado al Cardenal Sephen Chow Sau-Yan, S.I., Obispo de Honk Kong.

En el texto el Cardenal Parolin refiere que el Pontífice “se entristeció al ser informado del incendio que arrasó numerosos edificios de apartamentos en el distrito de Tai Po”.

Asimismo, León XIV envía “su solidaridad espiritual a todos los que sufren los efectos de esta calamidad, especialmente a los heridos y a las familias en duelo”.

Además, el Cardenal Parolin traslada que el Pontífice encomendó “las almas de los fallecidos a la misericordia amorosa del Todopoderoso y ofrece sus oraciones por el personal de emergencia que continúa prestando asistencia médica y buscando a los que aún están desaparecidos”.

“Sobre todos ellos, Su Santidad invocó las bendiciones divinas de fortaleza, consolación y paz”, concluye el telegrama.

Al menos 65 personas, entre ellos un bombero, murieron a causa del incendio que el miércoles destruyó un complejo residencial de la ciudad china de Hong Kong. Además, se contabilizan 70 heridos y cerca de 280 desaparecidos.

