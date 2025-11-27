El Papa León XIV afirmó a la corresponsal de la Cadena Cope en el Vaticano, Eva Fernández, sobre la posibilidad de viajar a España en los próximos meses que “podéis tener más que esperanza".

El diálogo se produjo durante el vuelo del Pontífice hacia Turquía, país al que llegó este jueves en su primer viaje apostólico con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. El domingo 30 arribará al Líbano para llevar un mensaje de paz.

Tras entregarle al Papa una reproducción del escudo heráldico de sus tatarabuelos, originarios de Isla, una pequeña localidad situada en la costa norte española, la periodista le preguntó: “¿Viajará al país de sus raíces? ¿Tenemos esperanza?”, a lo que el Pontífice respondió: “Podéis tener más que esperanza”.

El #Papa recibe el escudo heráldico de sus tatarabuelos (de 11ª generación), originarios de Isla (Cantabria):

-¿Viajará al país de sus raíces?

¿Tenemos esperanza?

-“Podeís tener más que esperanza”



También ha recibido una carta de Ignacio, el niño español que continúa ingresado.

Un viaje que podría producirse en “los próximos meses”

El pasado 17 de noviembre, el Papa León XIV recibió a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, su presidente, el Arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello, se mostró esperanzado sobre la posibilidad de que León XIV vuelva a España, donde ha estado en numerosas ocasiones cuando era superior general de la Orden de San Agustín.

Mons. Argüello expresó entonces que habían trasladado al Pontífice una invitación para visitar el país. Dijo que esta “ha sido acogida de buen grado por el Papa León XIV, aunque será él el que habrá de demostrar cuál sea su agenda para los próximos meses”

Posibles motivos pastorales

El posible viaje del Papa León XIV a España podría estar motivado oficialmente, más allá de la agenda de trabajo sobre asuntos de calado eclesial o con trascendencia social y política, por algunos eventos eclesiales.

Desde el pasado 30 de octubre, la Archidiócesis de Valencia está celebrando el Año Jubilar del Santo Cáliz, un jubileo concedido a perpetuidad por el Papa Francisco y que se celebra cada 5 años desde 2015.

Por otro lado, en junio de 2026 se cumple el centenario de la muerte del arquitecto Antonio Gaudí, diseñador del templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona.

Su causa de canonización sigue adelante después de que el pasado mes de abril el Papa Francisco lo declarara venerable y, por lo tanto, candidato a la beatificación si se verificase un milagro obrado por su intercesión.

Entre diciembre de este año y el mes de febrero de 2026 se cumple también el centenario de las apariciones de la Virgen Maria y el niño Jesús en Pontevedra (España) a Santa Lucía Martos, una de los tres pastorcitos videntes en Fátima (Portugal). El Papa Francisco también concedió un año Jubilar con este motivo.

El santuario de las apariciones, situado en el convento de las Doroteas en el que vivía la religiosa, ha sido recientemente rescatado de la ruina y la presencia del Papa León XIV podría ser una oportunidad para fomentar la devoción en el lugar.

También la Catedral Primada de Toledo inicia en 2026 otro jubileo con motivo del VIII centenario del templo.

Si la visita del Pontífice no fuera posible a lo largo de 2026, 2027 ofrece un nuevo motivo al ser Año Santo en Santiago de Compostela.

En el análisis sobre el posible viaje de León XIV a España ha de tenerse en cuenta que, en 2027, si la situación política no obliga a adelantarlas, está prevista la celebración de elecciones generales.