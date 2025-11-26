El Papa León XIV está próximo a comenzar su primer viaje internacional, rumbo a Turquía y Líbano, que visitará del 27 de noviembre al 2 de diciembre.
A través de su cuenta en X, el Santo Padre destacó que su viaje apunta a “visitar a las queridas poblaciones de estos países ricos de historia y espiritualidad”.
“Será también la ocasión para recordar el 1700.º aniversario del Concilio de Nicea y reunirme con la comunidad católica y con los hermanos cristianos y de otras religiones. Les pido que me acompañen con la oración”, expresó.
El Vaticano dio a conocer el logo y lema oficiales del viaje apostólico del Papa León XIV a Líbano y Turquía, que tendrá lugar del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, con motivo del 1700º aniversario del Concilio de Nicea y de la visita pastoral a la comunidad libanesa.
Estas son las ruinas del Palacio Imperial de Nicea en İznik, Turquía, el lugar que muchos expertos consideran la sede más probable del Primer Concilio de Nicea. El Papa León XIV visitará esta ciudad el viernes 28 de noviembre para conmemorar el 1700 aniversario de este Concilio.… pic.twitter.com/HnJNpSTRIm— ACI Prensa (@aciprensa) November 26, 2025
El próximo viaje apostólico del Papa León XIV a Turquía y Líbano tiene un profundo significado espiritual e histórico para la Iglesia Católica y para sus relaciones con la Iglesia Ortodoxa, así como con el islam.
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre, el Santo Padre visitará estos lugares históricos en el primer viaje apostólico internacional de su pontificado.
La expectativa crece en todo el Líbano mientras el país se prepara para recibir al Papa León XIV la próxima semana. Sin embargo, la visita no es un hecho sin precedentes: el Líbano ha recibido a otros dos pontífices en tiempos recientes —Juan Pablo II en 1997 y Benedicto XVI en 2012— viajes recordados como hitos en una nación marcada por el conflicto y la resiliencia.
Con la cuenta regresiva en marcha para el primer viaje oficial del Papa León XIV fuera de Italia, la emoción aumenta entre las comunidades cristianas y de otras religiones en Turquía.
El viaje del Papa León XIV a Turquía y el Líbano conlleva un importante simbolismo histórico y diplomático. Su decisión de hacer del mausoleo de Mustafá Kemal Atatürk su primera parada evoca inmediatamente el legado de su predecesor, San Juan XXIII, quien se convirtió en un puente cultural y espiritual entre Oriente y Occidente, muy similar a Estambul (antes llamada Constantinopla), la ciudad a la que llegó hace 90 años.
