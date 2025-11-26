El Papa León XIV está próximo a comenzar su primer viaje internacional, rumbo a Turquía y Líbano, que visitará del 27 de noviembre al 2 de diciembre.

A través de su cuenta en X, el Santo Padre destacó que su viaje apunta a “visitar a las queridas poblaciones de estos países ricos de historia y espiritualidad”.

“Será también la ocasión para recordar el 1700.º aniversario del Concilio de Nicea y reunirme con la comunidad católica y con los hermanos cristianos y de otras religiones. Les pido que me acompañen con la oración”, expresó.