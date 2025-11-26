Redacción Central

Creada: 26/11/2025 15:11
Última actualización: 26/11/2025 18:01

El Papa León XIV está próximo a comenzar su primer viaje internacional, rumbo a Turquía y Líbano, que visitará del 27 de noviembre al 2 de diciembre.

A través de su cuenta en X, el Santo Padre destacó que su viaje apunta a “visitar a las queridas poblaciones de estos países ricos de historia y espiritualidad”.

“Será también la ocasión para recordar el 1700.º aniversario del Concilio de Nicea y reunirme con la comunidad católica y con los hermanos cristianos y de otras religiones. Les pido que me acompañen con la oración”, expresó.

Este es el lema y logo del viaje del Papa León XIV al Líbano
Por: Victoria Cardiel
Este es el logo de la visita de León XIV a Turquía y Líbano | Crédito: Vatican Media
Este es el logo de la visita de León XIV a Turquía y Líbano | Crédito: Vatican Media

El Vaticano dio a conocer el logo y lema oficiales del viaje apostólico del Papa León XIV a Líbano y Turquía, que tendrá lugar del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, con motivo del 1700º aniversario del Concilio de Nicea y de la visita pastoral a la comunidad libanesa.

Puedes leer el artículo completo aquí.

En este lugar de Turquía se habría celebrado el Primer Concilio de Nicea
Por: Redacción Central

9 lugares religiosos históricos que el Papa León XIV visitará en Turquía y Líbano
Por: Kristina Millare
Imagen de San Juan XXIII sobre la entrada de la Catedral del Espíritu Santo, Estambul (Turquía). | Crédito: Souhail Lawand / ACI MENA.
Imagen de San Juan XXIII sobre la entrada de la Catedral del Espíritu Santo, Estambul (Turquía). | Crédito: Souhail Lawand / ACI MENA.

El próximo viaje apostólico del Papa León XIV a Turquía y Líbano tiene un profundo significado espiritual e histórico para la Iglesia Católica y para sus relaciones con la Iglesia Ortodoxa, así como con el islam.

Del 27 de noviembre al 2 de diciembre, el Santo Padre visitará estos lugares históricos en el primer viaje apostólico internacional de su pontificado.

Lee el artículo completo aquí.

A puertas de la histórica visita del Papa León XIV, el Líbano revive los recuerdos de anteriores viajes papales
Por: Romy Haber
Los fieles católicos del Líbano reciben al Papa Benedicto XVI durante su visita al país en 2012. | Crédito: Philippe Abou Zeid vía Elie Baroud
Los fieles católicos del Líbano reciben al Papa Benedicto XVI durante su visita al país en 2012. | Crédito: Philippe Abou Zeid vía Elie Baroud

La expectativa crece en todo el Líbano mientras el país se prepara para recibir al Papa León XIV la próxima semana. Sin embargo, la visita no es un hecho sin precedentes: el Líbano ha recibido a otros dos pontífices en tiempos recientes —Juan Pablo II en 1997 y Benedicto XVI en 2012— viajes recordados como hitos en una nación marcada por el conflicto y la resiliencia.

Lee el artículo completo aquí.

Histórica visita de León XIV despierta ilusión entre las minorías cristianas de Turquía
Por: Nathalie Ritzmann
La Iglesia del Santísimo Salvador en Chora, Estambul, Turquía. | Crédito: G Da, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons
La Iglesia del Santísimo Salvador en Chora, Estambul, Turquía. | Crédito: G Da, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons

Con la cuenta regresiva en marcha para el primer viaje oficial del Papa León XIV fuera de Italia, la emoción aumenta entre las comunidades cristianas y de otras religiones en Turquía.

Lee el artículo completo aquí.

Cómo el hombre que sería el Papa Juan XXIII ayudó a forjar las relaciones entre el Vaticano y Turquía
Por: Souheil Lawand
Estatua de San Juan XXIII en el patio de la Iglesia de San Antonio de Padua, en Estambul. | Crédito: Souhail Lawand / ACI MENA
Estatua de San Juan XXIII en el patio de la Iglesia de San Antonio de Padua, en Estambul. | Crédito: Souhail Lawand / ACI MENA

El viaje del Papa León XIV a Turquía y el Líbano conlleva un importante simbolismo histórico y diplomático. Su decisión de hacer del mausoleo de Mustafá Kemal Atatürk su primera parada evoca inmediatamente el legado de su predecesor, San Juan XXIII, quien se convirtió en un puente cultural y espiritual entre Oriente y Occidente, muy similar a Estambul (antes llamada Constantinopla), la ciudad a la que llegó hace 90 años.

Lee la historia completa aquí.

