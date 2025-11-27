El Papa aterrizó este jueves en Ankara (Turquía) a las 12:30 (hora local) dando inicio a su primer viaje internacional. A pie de pista fue recibido por un ministro turco y por dos niños vestidos con trajes tradicionales que le ofrecieron flores en el Aeropuerto Internacional de Ankara-Esenboğa.

Tras la presentación de las delegaciones y el saludo a la Guardia de Honor, el Pontífice mantuvo un breve encuentro con el ministro en la State Guest House.

Como es habitual, durante las casi tres horas de vuelo el Pontífice recorrió el pasillo del avión para saludar personalmente a los periodistas acreditados. Entre ellos se encontraba Elías Turk, periodista libanés y corresponsal de ACI Mena, quien mantuvo con él una breve conversación de carácter profundamente personal.

El corresponsal de ACI Mena entrega rosarios al Papa y le explica que vivió la última escalada entre Israel y Hezbolla en el Líbano. Crédito: Elias Turk/EWTN News

Turk relató al Santo Padre que vivió parte de la escalada entre Hezbolá e Israel en 2024 y que quedó atrapado en el Líbano durante los combates. “Pasé una experiencia traumática con mis sobrinos durante la guerra. Tuvimos que correr y escondernos dentro de una casa después de estar en un jardín. Escuchamos aviones de combate sobrevolando el cielo y luego fuertes explosiones”, explicó. El Papa escuchó el testimonio con atención y cercanía.

El periodista, que es padrino de uno de sus sobrinos, le pidió al Pontífice que bendijera dos rosarios que entregará a los niños —de tres años y de un año y medio— para que puedan rezar por la paz. También llevaba un tercer rosario destinado a una niña polaca de dos años que ha sido hospitalizada en repetidas ocasiones.

El Papa en el Aeropuerto Internacional de Ankara-Esenboğa. Crédito: Elias Turk/ EWTN News

Conversaciones informales en pleno vuelo

El Papa mantuvo breves intercambios con otros periodistas. Sobre el positivo saldo financiero del Vaticano, que tras años de déficit, cerró con un saldo positivo de 1,6 millones de euros, se limitó a comentar que “es algo bueno”. A otro periodista le expresó su deseo de viajar a Turín para ver la Sábana Santa.

Pope Leo XIV wishes Americans 'Happy Thanksgiving' as he greets journalists traveling with him aboard the papal plane bound for Ankara at the start of his Apostolic Journey to Türkiye.https://t.co/08vdNe3GQK pic.twitter.com/M27sVIW2jg — Vatican News (@VaticanNews) November 27, 2025

El Pontífice recibió una serie de obsequios tan inesperados como simbólicos. Entre ellos, un palo de béisbol perteneciente al célebre jugador de los años cincuenta Nellie Fox. El Pontífice, sonriendo, bromeó al recibirla: "¿Cómo ha pasado los controles de seguridad?" El regalo venía acompañado de un par de calcetines negros con el logo blanco de los Chicago White Sox, presentados en una caja azul.

El Papa recibe un palo de beisbol en el avión rumbo a Ankara. Crédito: Elisabetta Piqué/ La Nación

El ambiente cambió cuando la corresponsal de COPE, Eva Fernández, entregó al Papa una carta de Ignacio Gonzálvez, el adolescente español hospitalizado desde el pasado verano en el Bambino Gesù por un linfoma severo. La historia del joven dio la vuelta al mundo después de que Leone XIV pidiera oraciones por él durante el Jubileo de los Jóvenes y lo visitara personalmente en cuidados intensivos. El Papa mostró emoción y dejó entrever que sigue de cerca la evolución del joven.

La periodista española también obsequió al Pontífice con el escudo heráldico de sus antepasados españoles, elaborado tras una investigación del Centro de Estudios Montañeses. El estudio confirma que parte de la rama materna del Papa procede de Isla (Cantabria), donde cuatro de sus antepasados del siglo XVI fueron hidalgos. El escudo, con campo de plata, un pimiento verde, una langosta roja y la corona real española, despertó la curiosidad del Papa.

Además, también recibió varias tartas con motivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El Papa fue recibido por un ministro turco. Crédito: Elias Turk/EWTN News

Consultado sobre si había estado antes en Turquía o en el Líbano, respondió con sencillez: “Es la primera vez”. Y ante la pregunta de si viajará a Argelia, afirmó: “Espero que sí”. Sin embargo, cuando alguien quiso saber qué esperaba de su próxima reunión con el presidente Recep Tayyip Erdogan, cortó la cuestión con humor: “No respondo a esas preguntas”.

Un icono bizantino, otro regalo de los periodistas al Papa

Como regalo general de los periodistas acreditados que lo acompañan en el vuelo, el Papa recibió un icono bizantino de Nuestra Señora de Guadalupe, realizado por la iconógrafa española Débora Martínez, misionera en Chipre.

El icono bizantino de la Virgen de Guadalupe regalado al Papa. Crédito: AIGAV

La pieza, presentada al Pontífice por la periodista mexicana, Valentina Alazraki, que ya ha relizado más de 170 viajes papales, fue elaborada según las técnicas clásicas de la iconografía oriental y representa a la Virgen de Guadalupe en estilo bizantino, uniendo así la tradición mariana de América Latina con el lenguaje espiritual del Oriente cristiano.