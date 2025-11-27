Con la llegada del Papa León XIV a Turquía para su primer viaje internacional, surge de nuevo la pregunta: ¿cuántos pontífices han visitado Turquía antes que él? La historia reciente muestra que solo unos pocos papas han incluido este país en su agenda, pero cada visita ha tenido un peso diplomático y ecuménico significativo.

Hasta hoy, cuatro pontífices han viajado oficialmente a Turquía: Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Con León XIV, el país recibe a su quinto Papa en visita apostólica.

El viaje más recordado de las últimas décadas es el del Papa Benedicto XVI, que estuvo en Turquía del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2006. Fue su quinto viaje internacional y estuvo marcado por un contexto delicado: dos meses antes había pronunciado su conferencia de Ratisbona, que provocó tensiones en el mundo islámico.

A su llegada fue recibido por el entonces primer ministro Recep Tayyip Erdogan, pero también por manifestaciones islámicas y nacionalistas.

Pese a ello, el viaje logró avanzar notablemente en el camino del diálogo. Invitado por el Patriarca ecuménico Bartolomé I, Benedicto XVI centró su visita en el acercamiento con la Iglesia ortodoxa. En Estambul, tras rezar juntos, declaró: “La Iglesia católica está dispuesta a hacer todo lo posible para superar los obstáculos y buscar, junto con los hermanos y hermanas ortodoxos, una cooperación pastoral más eficaz”.

Ambos líderes firmaron una declaración conjunta en la que condenaban la violencia cometida en nombre de Dios. El Papa también visitó la Mezquita Azul, donde rezó en silencio junto a un dignatario musulmán, gesto que simbolizó una apertura hacia la convivencia entre religiones monoteístas.

Años más tarde, entre el 28 y el 30 de noviembre de 2014, el Papa Francisco realizó su visita a Turquía, también por invitación del patriarcado ortodoxo y de las autoridades turcas. Fue su sexto viaje internacional y estuvo orientado nuevamente al diálogo interreligioso y al fortalecimiento de los lazos con Bartolomé I, con quien participó en celebraciones ecuménicas.

Entre el 28 y el 30 de noviembre de 2014, el Papa Francisco realizó su visita a Turquía. En esta imagen reza junto al Gran Mufti en la Mezquita Azul. Crédito: Vatican Media

Las visitas de ambos pontífices siguieron la senda abierta por Pablo VI en 1967 y Juan Pablo II en 1979, quienes iniciaron una aproximación inédita con la Iglesia ortodoxa y con el islam en territorio turco.

Ahora, con la presencia de León XIV, Turquía vuelve a situarse en el centro de la diplomacia vaticana. Su visita, como las anteriores, se inscribe en un marco de puentes religiosos y diálogo político en una región clave entre Oriente y Occidente.

Programa del Papa en Turquía

El Papa aterriza a Ankara a las 12:30 (hora local) y poco después visitará el mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk. A continuación, se dirigirá al palacio presidencial para una ceremonia de bienvenida, seguida de una reunión presidencial. A las 15:30 (hora local) se dirigirá a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el primer discurso de su viaje.

Después partirá hacia Estambul. Este viernes 28 de noviembre el Papa se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y agentes pastorales en la catedral del Espíritu Santo de Estambul, donde pronunciará un segundo discurso, antes de visitar la residencia para personas mayores de las Hermanitas de los Pobres.

A continuación, partirá hacia Iznik, donde tendrá lugar un encuentro ecuménico de oración cerca de las excavaciones de la basílica de San Neófito, lugar en el que pronunciará un nuevo discurso. A su regreso a Estambul, participará en un encuentro privado con los obispos.

El sábado 29 de noviembre Papa visitará la mezquita del Sultán Ahmet, o Mezquita Azul, uno de los monumentos otomanos más famosos, y luego se reunirá con los líderes de las Iglesias y comunidades cristianas en la iglesia siria ortodoxa Mor Ephrem. A continuación, participará en una doxología (oración ecuménica de alabanza a Dios) en la iglesia patriarcal de San Jorge, antes de reunirse con el Patriarca ecuménico Bartolomé en el palacio patriarcal, a orillas del Bósforo.

Allí firmarán una declaración conjunta. La jornada concluirá con una Misa en el Volkswagen Arena de Estambul. El domingo 30 de noviembre Papa irá a rezar a la catedral apostólica armenia y volverá a la iglesia patriarcal de San Jorge para una liturgia divina antes de una bendición ecuménica y un almuerzo con el Patriarca ecuménico Bartolomé.