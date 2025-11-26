El próximo viaje apostólico del Papa León XIV a Turquía y Líbano tiene un profundo significado espiritual e histórico para la Iglesia Católica y para sus relaciones con la Iglesia Ortodoxa, así como con el islam.

Del 27 de noviembre al 2 de diciembre, el Santo Padre visitará estos lugares históricos en el primer viaje apostólico internacional de su pontificado:

1. Catedral del Espíritu Santo, Estambul (Turquía)

La catedral católica de rito romano fue construida e inaugurada oficialmente en 1846 y es la sede del Vicario Apostólico de Estambul. También conocida como Catedral de Saint Esprit, esta basílica menor contiene varias reliquias de santos, incluidas las de los dos primeros Papas, San Pedro y San Lino.

En 1884, el Papa León XIII donó una reliquia de San Juan Crisóstomo, patrono del Vicariato Apostólico de Constantinopla, a la catedral. Desde 1967, cuatro Papas han visitado la Catedral del Espíritu Santo: San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

En 1919 se erigió una estatua del Papa Benedicto XV en el patio de la catedral en reconocimiento a su dedicación a las víctimas turcas de la Primera Guerra Mundial y a los cristianos armenios asesinados en el antiguo Imperio Otomano entre 1915 y 1916.

2. Excavaciones arqueológicas de la antigua basílica de San Neófito, İznik (Turquía)

Esta antigua basílica, situada a unos 130 kilómetros al sureste de Estambul, se cree que fue construida en el año 380 sobre el lugar del primer concilio ecuménico cristiano, el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino I en el año 325. El concilio reafirmó la fe de la Iglesia en Jesucristo como Hijo de Dios y condujo a la formulación del Credo de Nicea.

La antigua iglesia fue construida en el lugar donde el mártir San Neófito, de 16 años, fue asesinado por su fe y por su negativa a ofrecer sacrificios a dioses paganos. Las excavaciones recientes del lugar han descubierto tumbas de personas que se cree que fueron mártires cristianos de los primeros tiempos.

3. Mezquita del Sultán Ahmed, Estambul (Turquía)

Una de las mezquitas más importantes de Estambul, construida entre 1609 y 1617 sobre parte del emplazamiento del Gran Palacio de Constantinopla, la residencia imperial del emperador cristiano Constantino I y de los emperadores romanos de Oriente hasta 1204.

Dos Papas han visitado esta mezquita, también conocida como la “Mezquita Azul”, durante viajes apostólicos oficiales al país. Benedicto XIV visitó la mezquita en 2006 y el Papa Francisco visitó este lugar religioso en 2012.

4. Iglesia Patriarcal de San Jorge, Estambul (Turquía)

La iglesia ortodoxa oriental fue construida en 1720 y alberga las reliquias de algunos de los santos más venerados de la antigua Constantinopla, entre ellos Santa Eufemia de Calcedonia.

Desde 2004, la iglesia patriarcal guarda las reliquias de San Andrés Apóstol, venerado por haber llevado la fe cristiana a Bizancio, la actual Estambul. Las reliquias de San Gregorio el Teólogo y de San Juan Crisóstomo también se encuentran en esta iglesia.

5. Iglesia Ortodoxa Armenia de San Gregorio el Iluminador, Estambul (Turquía)

Esta iglesia ortodoxa, también conocida como Iglesia Patriarcal de la Santa Madre de Dios, es la catedral más antigua de la Iglesia Apostólica Armenia en Turquía.

La iglesia armenia fue construida originalmente en 1391, poco antes de que el Imperio Otomano, bajo el mando del sultán Mehmed II, conquistara Constantinopla en 1453. Fue nombrada en honor al cristiano griego San Gregorio el Iluminador, venerado como fundador de la Iglesia Apostólica Armenia.

León XIV será el primer Papa en visitar la iglesia, que ha servido como lugar de culto para generaciones de familias armenias que han vivido en Estambul durante más de 600 años.

7. Monasterio de San Marón, Annaya (Líbano)

El monasterio maronita libanés fue construido en 1828 y se convirtió en lugar de peregrinación para los fieles cristianos que buscaban el consejo espiritual de San Charbel Makhlouf, quien vivió en el monasterio de Annaya y en la cercana ermita de los Santos Pedro y Pablo desde 1853 hasta su muerte en 1898.

Tras la beatificación de Charbel Makhlouf en 1965, la Orden Maronita Libanesa construyó una nueva iglesia cerca del monasterio, consagrándola en 1974 en honor del santo monje y sacerdote canonizado por el Papa Pablo VI en 1977. Desde entonces ha sido visitada por peregrinos cristianos y no cristianos inspirados por la vida santa de San Charbel.

8. Santuario de Nuestra Señora del Líbano, Harissa (Líbano)

Construido en 1904 para conmemorar el 50º aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX, el santuario fue inaugurado el primer domingo de mayo de 1908, fecha que desde entonces se ha convertido en la fiesta anual de Nuestra Señora del Líbano.

Miles de peregrinos cristianos y musulmanes acuden cada año a rezar al santuario, que presenta una estatua de bronce de María de 8,5 metros de altura situada sobre una torre-pedestal de piedra de 21 metros de alto con una escalera de caracol. El santuario está confiado al cuidado de la Congregación de los Misioneros Libaneses.

En 1993 se construyó una nueva basílica junto al santuario. Juan Pablo II fue el primer Papa en visitar Nuestra Señora del Líbano en 1997, seguido por Benedicto XVI en 2012.

9. Patriarcado Maronita de Antioquía, Bkerké (Líbano)

El líder del Patriarcado Maronita reside en Bkerké desde 1830. Entre los siglos XV y XIX, el líder de la Iglesia católica maronita residió en el monasterio de Qannubin, en el valle de Qadisha, en el Líbano.

El Patriarcado Maronita en Bkerké fue construido en el lugar donde se hallaba un monasterio levantado en 1703 por un influyente miembro de la noble familia Khattar al-Khazen. En 1779, el monasterio comenzó a ser utilizado por la Iglesia maronita y finalmente, en 1830, se convirtió en la residencia de invierno del patriarca maronita.

La Iglesia maronita —llamada así por el asceta San Marón, que vivió en Antioquía y murió en el año 410— siempre ha estado en plena comunión con la Sede Apostólica. El actual Patriarca Maronita es el Cardenal Béchara Boutros Raï, O.M.M.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.