Con la cuenta regresiva en marcha para el primer viaje oficial del Papa León XIV fuera de Italia, la emoción aumenta entre las comunidades cristianas y de otras religiones en Turquía.

Antes de esta histórica visita, EWTN News habló con varias personas que compartieron sus esperanzas, expectativas y reflexiones sobre lo que la presencia del papa podría significar para el país.

Linda Tito, una mujer de 67 años de Esmirna, espera con entusiasmo la visita. “Estoy feliz de ir a Estambul para ver al Papa, porque su visita es un signo de unidad y esperanza para nosotros los cristianos en Turquía. Es maravilloso que él pueda vernos, saber que existimos y que lo amamos. Encontrarlo en persona es para mí un gesto de fe y una oportunidad de sentirme plenamente parte de la Iglesia universal”.

Linda Tito, una mujer de 67 años de Esmirna, espera con ilusión la visita del Papa León XIV. "Me alegra ir a Estambul a ver al Papa, porque su visita es un signo de unidad y esperanza para los cristianos de Turquía", declaró. Crédito: Foto cortesía de Linda Tito.

Bedri Diril, de 40 años, miembro de la comunidad caldea de Estambul, compartió su opinión sobre el significado e importancia de la visita del Papa León XIV en términos ecuménicos.

“Las visitas de los Papas a Turquía siempre llevan un significado que va más allá de lo simbólico. Por lo tanto, la visita del Papa León XIV también es de gran importancia para los cristianos que viven en estas tierras. Anatolia tiene un lugar muy especial y sagrado en la historia del cristianismo. Aunque los cristianos somos una minoría aquí, hemos continuado dando testimonio de nuestra fe en Cristo durante siglos”, dijo.

Bedri Diril, miembro de la comunidad caldea de Estambul, afirmó que cree que la visita del Papa León dará "apoyo moral y coraje" a las comunidades minoritarias que viven en Turquía. Crédito: Foto cortesía de Bedri Diril.

Diril señaló que cree que la visita del Papa León dará “apoyo moral y valentía” a las comunidades minoritarias que viven en Turquía. “En el plano ecuménico, fortalecer los vínculos del Papa con el Patriarcado Ecuménico será un paso extremadamente positivo para el mundo cristiano, y creo que este paso dará frutos en el futuro”, afirmó.

Luego añadió: “Ciertas diferencias de opinión entre las Iglesias Católica y Ortodoxa, que provienen del pasado, mostrarán avances significativos hacia la unidad en un futuro cercano gracias a este tipo de visitas y diálogos. El elemento más importante que se desarrollará entre las iglesias será, sin duda, el amor. Con ese amor será posible alcanzar la unidad de la única Iglesia en Cristo Jesús, como en los primeros siglos, que todos los verdaderos creyentes anhelan”.

Teodora Hacuni, de 57 años, es una de las mujeres de la pequeña comunidad griega en Esmirna. Ella considera que esta visita papal será memorable.

“Es verdaderamente significativo que Su Santidad el Papa León XIV realice su primer viaje oficial al extranjero a Turquía en el 1700 aniversario del Primer Concilio Ecuménico de Nicea. La unidad de la Iglesia solo es posible si nos aceptamos mutuamente como hermanos y hermanas”, dijo.

“El mensaje de unidad que Su Santidad el Papa y Su Santidad el Patriarca Ecuménico Bartolomé transmitirán aquí debe ser luz guía para nosotros los cristianos. Ambas iglesias están dando pasos sinceros en esa dirección, y permitir el uso de la Iglesia Santa María en Esmirna a los cristianos ortodoxos es uno de ellos. Estoy agradecida a nuestros hermanos católicos por esta generosa concesión”, agregó.

Teodora Hacuni, de 57 años, es una de las mujeres de la pequeña comunidad griega de Esmirna que se prepara para la visita del Papa León IV. Crédito: Foto cortesía de Teodora Hacuni.

Mientras tanto, la pequeña ciudad de Iznik también está llena de expectación, especialmente para una de sus habitantes. Mesude Künen, artista ceramista desde hace 33 años que trabaja con el Ministerio de Cultura y Turismo, ha pasado dos meses completando una miniatura que representa los sitios históricos y murallas de Iznik. Contó a varios medios turcos que está muy emocionada por la visita.

“El Papa visitará pronto nuestra ciudad de Iznik. He estado trabajando en un proyecto especial para él para destacar los sitios históricos y las murallas de Iznik. Me gustaría presentarle esta obra importante. Ya había creado una versión en miniatura previamente, pero fue adquirida por un famoso coleccionista”, sostuvo.

Mesude Künen, ceramista con 33 años de experiencia y colaboradora del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía, ha dedicado dos meses a crear una miniatura que representa los sitios históricos y las murallas de Iznik. Declaró a varios medios de comunicación turcos su gran entusiasmo por la visita del Papa León XIV. Crédito: Foto cortesía de Mesude Künen.

