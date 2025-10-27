El Vaticano publicó este lunes el programa oficial del primer viaje apostólico del Papa León XIV, que tendrá lugar del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

El Pontífice visitará Turquía y Líbano, y realizará una peregrinación a İznik (la antigua Nicea) con motivo del 1700º aniversario del Primer Concilio de Nicea (325–2025), uno de los hitos fundamentales de la historia cristiana.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

De este concilio ecuménico, convocado por el emperador Constantino, surgieron decisiones fundamentales para la fe cristiana, como la formulación del Credo —que, con el tiempo y algunas modificaciones, se convirtió en la profesión de fe oficial de toda la cristiandad— y la determinación de unificar la fecha de la celebración de la Pascua.

A continuación, el itinerario detallado del viaje:

Jueves 27 de noviembre – Roma / Ankara / Estambul

El Santo Padre partirá a las 07:40 desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino con destino a Ankara, donde llegará a las 12:30.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Tras la acogida oficial, visitará el Mausoleo de Atatürk, monumento funerario de Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la República de Turquía.

Luego será recibido por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, ante quien pronunciará su primer discurso dirigido a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

A las 17:20, el Papa dejará la capital turca para dirigirse a Estambul, donde aterrizará a las 19:00 en el Aeropuerto Atatürk.

Viernes 28 de noviembre – Estambul / İznik / Estambul

La jornada comenzará a las 09:30 con un encuentro de oración con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y agentes pastorales en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul.

A las 10:40, el Pontífice visitará la Casa de acogida para ancianos de las Pequeñas Hermanas de los Pobres.

Por la tarde, se trasladará en helicóptero a İznik, donde a las 15:30 presidirá un encuentro ecuménico de oración junto a representantes de distintas Iglesias, en las cercanías de los restos de la antigua Basílica de San Neófito.

Este lugar, de gran valor teológico e histórico, recuerda el Concilio de Nicea (325), el primero que reunió a obispos de toda la cristiandad y que dio origen al Credo niceno, proclamando la fe en la divinidad de Cristo: “Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero”.

A las 16:30, el Papa regresará a Estambul y, hacia las 18:30, mantendrá un encuentro privado con los obispos en la Delegación Apostólica.

Sábado 29 de noviembre – Estambul

A las 09:00, el Papa visitará la Mezquita Azul (Sultanahmet Camii), símbolo del diálogo interreligioso, situada frente a Santa Sofía, antigua basílica cristiana convertida luego en mezquita y hoy museo y lugar de oración.

A las 09:45, mantendrá un encuentro privado con los líderes de las Iglesias y comunidades cristianas locales en la Iglesia ortodoxa siriaca de Mor Ephrem.

Por la tarde, a las 15:30, participará en una doxología, breve alabanza a la Santísima Trinidad, celebrada en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.

A las 15:50, se reunirá con el Patriarca Bartolomé I, con quien firmará una declaración conjunta en el Palacio Patriarcal.

Finalmente, a las 17:00, celebrará la Santa Misa en la Volkswagen Arena, donde pronunciará su homilía.

Domingo 30 de noviembre – Estambul / Beirut

Por la mañana, el Santo Padre visitará la Catedral Armenia Apostólica, principal templo de la comunidad armenia apostólica en Turquía. Allí participará en la Divina Liturgia celebrada en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, seguida de una bendición ecuménica.

Luego compartirá un almuerzo con el Patriarca Bartolomé I en el Patriarcado Ecuménico.

Por la tarde, tras la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Atatürk, partirá hacia Beirut, donde aterrizará a las 15:45.

En la capital libanesa, será recibido por el presidente Joseph Aoun, elegido el 9 de enero de 2025, cuya elección puso fin a más de dos años de vacío presidencial.

El Papa también se reunirá con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, y el primer ministro, Nawaf Salam.

El sistema político libanés es confesional, diseñado para garantizar la representación de sus diversas comunidades religiosas y mantener el equilibrio entre ellas.

Según este modelo, el presidente de la República debe ser un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán suní y el presidente del Parlamento un musulmán chiita, conforme al Pacto Nacional de 1943 y al Acuerdo de Taif (1989).

Lunes 1 de diciembre – Beirut / Annaya / Harissa / Bkerké

A las 09:45, el Papa visitará y rezará ante la tumba de San Charbel Makhlouf, sacerdote libanés de la Orden Maronita, en el Monasterio de San Marón de Annaya.

A las 11:20, se encontrará con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora del Líbano, en Harissa.

A las 12:30, mantendrá un encuentro privado con los patriarcas católicos en la Nunciatura Apostólica.

Por la tarde, a las 16:00, participará en un encuentro ecuménico e interreligioso en la Plaza de los Mártires de Beirut, seguido de un encuentro con los jóvenes a las 17:45, frente al Patriarcado maronita de Bkerké.

Martes 2 de diciembre – Beirut / Jal ed Dib / Roma

En su último día, el Santo Padre visitará a las 08:30 el Hospital “De la Croix”, en Jal ed Dib, donde saludará al personal médico y a los pacientes.

A las 09:30, se trasladará al puerto de Beirut, donde en agosto de 2020 una devastadora explosión causó miles de víctimas y enormes daños. Allí, realizará una oración silenciosa en memoria de los fallecidos y en solidaridad con sus familias.

A las 10:30, celebrará la Misa final del viaje en el Beirut Waterfront.

Después de la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Beirut (12:45), el Papa León XIV partirá rumbo a Roma, con llegada prevista a las 16:10 al Aeropuerto de Fiumicino.





