El Vaticano anunció este martes que el Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a Turquía y al Líbano a finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2025.

Según el comunicado de la Santa Sede, el Santo Padre viajará a Turquía del 27 al 30 de noviembre, donde peregrinará a İznik (la antigua Nicea) con motivo del 1700º aniversario del Primer Concilio de Nicea (año 325). Este Primer Concilio Ecuménico es uno de los hitos fundamentales en la historia del cristianismo, pues definió la consustancialidad del Hijo con el Padre y dio origen al Credo que aún hoy recitan los cristianos en todo el mundo.

Tras su estancia en Turquía, el Papa se desplazará al Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, precisó que el programa detallado del viaje será publicado más adelante, aunque se espera que incluya encuentros ecuménicos y gestos de cercanía hacia las comunidades cristianas de Oriente Medio, que afrontan difíciles condiciones sociales, económicas y políticas.



