El Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, no descartó que el Papa León XIV viaje a Nicea, ubicada en la actual localidad turca de Iznik, donde se festejará el 1.700 aniversario del primer concilio ecuménico.

“Es un momento importante para la Iglesia Católica, es un momento importante para el ecumenismo”, aseguró el purpurado italiano tras constatar que podría ser el primer destino internacional del nuevo Pontífice.

"Seguramente estaba previsto que fuera el Papa Francisco. Imagino que el Papa León emprenderá el mismo camino", añadió en declaraciones a los medios vaticanos al margen del evento Toward a Theology of Hope for and from Ukraine, celebrado en la Universidad Gregoriana con el patrocinio de la Iglesia greco-católica ucraniana.

La muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril había truncado las esperanzas del patriarca ecuménico, Bartolomé, de poder celebrar con el Obispo de Roma el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea en torno al 24 de mayo.

Este importante encuentro eclesial que tuvo lugar en el año 325 d.C. por iniciativa del emperador Constantino, marcó un hito en la historia del cristianismo al ser el primer concilio ecuménico de la Iglesia, donde se definieron aspectos fundamentales de la fe, como la divinidad de Cristo, y se formuló el símbolo niceno, base del credo cristiano.

Sin embargo, el patriarca Bartolomé no descarta la posibilidad de una visita de León XIV. El pasado 8 de mayo, durante el tributo que se le rindió en la fundación Basil y Elise Goulandris, en Atenas (Grecia), planteó un plan alternativo de viaje a Turquía a finales de noviembre, con motivo de la fiesta de su patrono, San Andrés, el 30 de noviembre.

También aseguró que estaría presente en la Misa de inicio de pontificado, prevista para el domingo 18 de mayo en San Pedro.

Estambul, camino para la paz en Ucrania

Por otro lado, el Cardenal Parolin también alentó las negociaciones de paz entre los presidentes de Ucrania y Rusia durante la reunión que tiene lugar en Turquía con la mediación de Estados Unidos.

Así, deseó que el encuentro previsto en Estambul pueda ser “un punto de partida serio para poner fin a la guerra” y reiteró el compromiso de la Santa Sede para facilitar espacios de encuentro.

“Siempre esperamos que haya resquicios de paz”, declaró el Cardenal Parolin. “Nos alegra que finalmente exista la posibilidad de un encuentro directo. Esperamos que allí se puedan desatar los nudos que han impedido el diálogo hasta ahora y que se pueda iniciar verdaderamente un camino hacia la paz”, agregó. En todo caso, subrayó que es “prematuro” valorar los resultados que pueda arrojar el encuentro.

Sin planes inmediatos para un viaje del Papa a Ucrania

Respecto a una posible visita del Papa León XIV a Kiev (Ucrania), tras la invitación telefónica del presidente Volodímir Zelensky el pasado lunes, el secretario de Estado del Vaticano indicó que aún “es prematuro” considerar tal posibilidad.

“El Papa renovará su llamado por el fin de la guerra, como ya lo ha hecho varias veces desde el inicio de su pontificado”, señaló el Cardenal Parolin.