El obispo Osio de Córdoba, que fue amigo del emperador Constantino y presidió el Concilio de Nicea, del que se cumplen 1.700 años, será canonizado por la Iglesia Católica en los próximos meses, según informa la Diócesis de Córdoba (España).

“Amigo del emperador Constantino, perseguido y torturado por no renegar de su fe, protagonista del Concilio de Nicea, defensor de la verdad frente a la herejía de Arrio y autor de una buena parte del Credo que profesamos cada domingo en Misa, Osio de Córdoba ya va camino de los altares”, se afirma en un comunicado.

El pasado lunes, el Papa Francisco firmó un documento “promemoria” que resume la Causa de Canonización de este prelado, estableciendo que “de manera inmediata, reunidos todos los documentos necesarios y recabados el parecer del Dicasterio correspondiente, se procederá a la glorificación de Osio de Córdoba, ampliando el culto que ya recibe en Oriente a toda la Iglesia universal”.

Según detalla la diócesis española, “el actual Patriarca de Constantinopla, Su Santidad Bartolomé I, ha apoyado firmemente esta causa”.

En un encuentro informativo celebrado este miércoles, Mons, Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba, ha subrayado que ha dado impulso a este proceso desde hace 12 años, aunque en la diócesis hay antecedentes hace un siglo.

En 1925, “el obispo Adolfo Pérez Muñoz hizo una peregrinación con 2.000 cordobeses en un tren exclusivo desde Córdoba hasta Roma” con motivo del 1600 aniversario del Concilio de Nicea, detalló el prelado.

Aquella peregrinación “fue referente del punto al que estamos llegando”, subrayó Mons. Fernández, ya que “el Papa Pío XI dedicó un discurso muy amplio y muy laudatorio de Osio” y, a su término, se inauguró la estatua dedicada al obispo en la ciudad andaluza.

“Osio es un personaje muy importante, no sólo porque presidió [el Concilio de] Nicea, que es el gran concilio ecuménico, sino por su historia”, añadió.

Osio de Córdoba pasó de estar a punto de ser mártir durante la persecución del emperador Diocleciano a ser catequista de Constantino e influir en la redacción del Edicto de Milán en el año 313.

Fue además uno de los principales apologetas contra la herejía del arrianismo, junto a San Atanasio, que promovió el culto a su persona en la Iglesia Ortodoxa desde que murió.

Mons. Fernández expuso que el Occidente, sin embargo “hay otra versión, hay una leyenda negra” que señala a Osio como hereje. En 2013, se celebró un congreso titulado El siglo de Osio de Córdoba cuyas actas disipan “la acusación de hereje. Si Osio no es hereje, que es lo que impedía tener culto y Osio tiene culto en el Oriente”, añadió el prelado.

Esta es la razón por la que el Obispo de Córdoba impulsa la causa ante el Papa Francisco, que ha estado pendiente de ella a lo largo del tiempo.

Fray Alfonso Ramírez Peralbo, postulador de la causa, recibió en 2012 el encargo de averiguar el estado de la cuestión en el Dicasterio para las Causas de los Santos. Tras un primer encuentro con el Cardenal Angelo Amato, fue reconocido como postulador

Pese a las recomendaciones de varios expertos en patrística y teología, no se lograba el nihil obstat por parte de las Causas de los Santos. Según el testimonio de Fray Ramírez, la Secretaría de Estado se oponía: “De esta causa no se hable más. Este tema no se remueva, se deje como está y se de por perdido”, les dijeron.

Así le fue comunicado a Mons. Fernández, en una carta de la entonces Congregación para las Causas de los Santos que dejaba abierta la posibilidad de aclarar cualquier aspecto relativo al Obispo Osio.

Fray Alfonso Ramírez Peralbo, postulador de la causa de Osio de Córdoba y Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba (España). Crédtio: Diócesis de Córdoba.

Con tal motivo, se remitieron desde España seis relaciones de expertos a favor de la canonización de Osio, el discurso elogioso de Pío XI en 1925 y detalles sobre la visita del Nuncio Tedeschini para la inauguración del monumento al Obispo Osio. También elementos que reflejan cómo a lo largo del tiempo el Obispo Osio ha tenido relevancia también para las autoridades civiles.

Esta documentación fue esencial, según recuerda el postulador: “Lo mandé a la congregación, al secretario, Mons. Bartolicci, éste lo mandó a la Secretaría de Estado y a los dos días, la Secretaría de Estado había respondido: adelante, no hay ningún problema. Sigan”.

La llegada de la pandemia en 2020, la renuncia de los prefectos de Causas de los Santos (Cardenal Amato por motivos de edad y Cardenal Becciu, encausado por irregularidades inmobiliarias) y la llegada de un nuevo prefecto, el Cardenal Semeraro, retrasaron los procesos.

Este último, recomendó impulsar la causa del Obispo Osio a través de la comisión creada en el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos que estudia los santos de la Iglesia Ortodoxa que pueden ser reconocidos por Roma. Sin embargo, “parece que aquello no cuajó”, recordó el postulador.

El pasado viernes 24, el Cardenal Semeraro pidió que se preparara “una positio pequeña para que se estudie a la mayor brevedad de tiempo posible, de tal manera que no haya dificultad”.

Así se elaboró el promemoria que el Cardenal Semeraro presentó al Papa Francisco el pasado lunes y que está redactado de tal manera que “cuando Osio sea proclamado santo anuladas todas aquellas historias, documentos, teologías, explicaciones que eran contrarios a la santidad de Osio”.

¿Cuándo será canonizado?

El Obispo de Córdoba ha señalado que van a trabajar para que el 25 de mayo, día en que el Papa Francisco y el Patriarca Ortodoxo Bartolomé se encontrarán en Nicea, la canonización de Osio ya sea una realidad.

“Esperamos que este año pueda estar, depende un poco de la diligencia de todos. Pero ya no hay ninguna dificultad. El Papa mismo, cuando se reúne con el prefecto, le dice: ‘Venga, presentarlo, que yo quiero que esto esté en el año 2025”, expuso el prelado.

Fray Ramirez aclaró que este proceso “ya no requiere de ceremonia de canonización ninguna”, mientras que Mons. Fernández detalló que se planea que “cuando el Papa firme la expansión del culto, la canonización, invitar al prefecto [Cardenal Semeraro] a que venga y sea él el primero que celebre”.