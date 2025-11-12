Mons. Massimiliano Palinuro, Vicario Apostólico de Estambul, aseguró que la comunidad católica de Turquía “espera la llegada del Papa León XIV con profunda alegría y expectación”.

El Santo Padre realizará su primer viaje apostólico del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, cuando visite Turquía y Líbano. En territorio turco, visitará İznik (la antigua Nicea) con motivo del 1700º aniversario del Primer Concilio de Nicea (325–2025), uno de los hitos fundamentales de la historia cristiana.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Ante este acontecimiento, Mons. Palinuro dijo a la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés) que esperan la visita de León XIV “con corazón filial e inmensa alegría”.

El vicario apostólico explicó que ya el Papa Francisco había confirmado que viajaría a Turquía para celebrar el aniversario del Concilio. Tras su fallecimiento, “el Gobierno turco, la Iglesia Católica local y el patriarca ecuménico Bartolomé, renovaron su invitación al Papa León”.

“Confiamos en que la visita del Papa León culmine en una celebración ecuménica en la propia Nicea, para dar testimonio en ese lugar simbólico de la unidad de fe entre todos los que creen en Cristo. A lo largo de los siglos y hasta nuestros días, las divisiones teológicas y confesionales se han utilizado con demasiada frecuencia como pretexto para justificar guerras y persecuciones. Ahora el mundo necesita ver en los cristianos un signo de unidad para la familia humana”, dijo Mons. Palinuro.

“Nuestra comunidad espera la llegada del papa León XIV con los brazos y el corazón abiertos, con profunda alegría y expectación, y está dispuesta a recibirlo como un signo de esperanza y unidad. Aquí lo esperamos para que fortalezca y confirme nuestra comunidad cristiana en la fe”, agregó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La importancia del aniversario del Concilio de Nicea

Para el vicario apostólico, el aniversario del Concilio de Nicea “adquiere una importancia extraordinaria, sobre todo porque es un patrimonio compartido por todas las confesiones cristianas”, es decir, que ningún cristiano se opone a las enseñanzas del Concilio porque “fue en ellos donde la fe cristiana recibió su formulación más clara”.

“Nuestros cristianos perciben este aniversario como un signo de esperanza para un regreso a las fuentes de la fe y la búsqueda de lo esencial, es decir, lo que une en lugar de lo que divide”, dijo.

En especial la comunidad católica turca, continuó Mons. Palinuro, tiene un gran potencial para “ayudar a tender puentes de fraternidad en un país que durante mucho tiempo ha sido encrucijada entre Oriente y Occidente”. El tema de la unidad es eje central no solo del pontificado de León XIV, sino también para los cristianos que le esperan en Turquía.

“Lo fructífero es buscar lo que nos une”, señaló el vicario apostólico. La visita del Papa León es una inmensa oportunidad para trabajar en este objetivo.

“Hoy vivimos en un mundo polarizado y con esta polarización realmente se corre el riesgo de destruir la fraternidad humana y la unidad de la Iglesia. Es importante destacar la riqueza de la diversidad, teniendo presente que unidad no significa homogeneización o uniformidad. Por ello, incluso dentro de la misma comunidad cristiana católica, este viaje es necesario”, aseguró.