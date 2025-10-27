El Vaticano dio a conocer el logo y lema oficiales del viaje apostólico del Papa León XIV a Líbano y Turquía, que tendrá lugar del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, con motivo del 1700º aniversario del Concilio de Nicea y de la visita pastoral a la comunidad libanesa.

Según explica la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el diseño “representa al Santo Padre con la mano derecha levantada en señal de bendición, acompañado de una paloma que simboliza la paz y un cedro que evoca al Líbano”, reflejando su rica tradición de fe y la armonía interreligiosa. A la derecha se encuentra “la Cruz-ancla del Jubileo 2025, que simboliza la esperanza firmemente fundada en Cristo”.

El lema que acompaña el logo es “Bienaventurados los que trabajan por la paz”. Se trata de una frase tomada del Evangelio de Mateo, que condensa el mensaje central de la visita: consolar al pueblo libanés y fomentar el diálogo, la reconciliación y la armonía entre todas las comunidades.



