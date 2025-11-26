Del 27 de noviembre al 2 de diciembre nuestros lectores podrán seguir en nuestro sitio web y redes sociales las transmisiones en vivo y en directo con comentarios en español del primer viaje apostólico del Papa León XIV a Turquía y Líbano.

El programa del viaje estará cargado de significado histórico y espiritual, que incluye encuentros con comunidades católicas, líderes cristianos de diversas tradiciones y representantes de otras religiones. Además, esta visita será una oportunidad especial para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea.

A través de su cuenta en X, el Papa León XIV invitó a los fieles a acompañarlo con la oración.

Jueves 27 de noviembre: Bienvenida oficial y visita al Mausoleo de Atatürk

El Papa León XIV rendirá homenaje a Atatürk con una visita al Mausoleo de Anıtkabir, lugar emblemático de la República de Turquía. Tras la colocación de la corona y la firma en el Libro de Honor, el Papa realiza una breve visita al museo dedicado al fundador de la Turquía moderna. Luego, en el Palacio Presidencial se realizará la Ceremonia de Bienvenida con honores de Estado y, más tarde, encuentro oficial con el Presidente, primer acto institucional del viaje apostólico.

Roma / Madrid: 11:30 a.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 7:30 a.m.

Venezuela y Bolivia: 6:30 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia: 5:30 a.m.

Ciudad de México (México) y Centroamérica: 4:30 a.m.

Jueves 27 de noviembre: Encuentro con las autoridades y sociedad civil

Tras su llegada a la capital de Turquía, el Papa se encontrará con las Autoridades, la Sociedad Civil y el Cuerpo Diplomático.

Roma / Madrid: 1:20 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 9:20 a.m.

Venezuela y Bolivia: 8:20 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7:20 a.m.

Ciudad de México (México) y Centroamérica: 6:20 a.m.

Viernes 28 de noviembre: Visita a las Pequeñas Hermanas de los Pobres

El Pontífice visitará la Casa de acogida de las Pequeñas Hermanas de los Pobres, presentes en Turquía desde hace 123 años, dedicadas al servicio de ancianos necesitados.

Roma / Madrid: 8:40 a.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 4:40 a.m.

Venezuela y Bolivia: 3:40 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2:40 a.m.

Ciudad de México (México) y Centroamérica: 1:40 a.m.

Viernes 28 de noviembre: Encuentro de Oración con el Clero

El Papa León XIV, en la Catedral Latina del Espíritu Santo, mantendrá un encuentro de oración con obispos, sacerdotes, diáconos, consagradas, consagrados y agentes pastorales.

Roma / Madrid: 7:20 a.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 3:20 a.m.

Venezuela y Bolivia: 2:20 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1:20 a.m.

Ciudad de México (México) y Centroamérica: 12:20 a.m.

Viernes 28 de noviembre: Encuentro Ecuménico de Oración

El Papa León XIV y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I participarán en un encuentro de oración junto a los restos arqueológicos de la antigua Basílica de San Neófito.

Roma / Madrid: 1:20 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 9:20 a.m.

Venezuela y Bolivia: 8:20 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7:20 a.m.

Ciudad de México (México) y Centroamérica: 6:20 a.m.

Sábado 29 de noviembre: Visita a la Mezquita Azul

El Papa visitará la Mezquita Sultan Ahmed, la famosa “Mezquita Azul”, decorada con más de 21.000 azulejos de İznik y única con seis minaretes.

Roma / Madrid: 6:50 a.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 2:50 a.m.

Venezuela y Bolivia: 1:50 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia: 12:50 a.m.

Ciudad de México (México) y Centroamérica: 11:50 p.m. (del viernes 28 de noviembre)

Sábado 29 de noviembre: Doxología y encuentro con Bartolomé I

Doxología con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I. Templo del siglo XVIII que alberga reliquias sagradas y el trono del Patriarca.

Roma / Madrid: 1:20 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 5:20 a.m.

Venezuela y Bolivia: 6:20 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7:20 a.m.

Ciudad de México (México) y Centroamérica: 6:20 a.m.

Sábado 29 de noviembre: Santa Misa en Volkswagen Arena

El Papa León XIV presidirá la Santa Misa en la Volkswagen Arena ante unos 4.000 fieles. La celebración eucarística tendrá lecturas en arameo, armenio, inglés, turco e italiano, reflejando la riqueza de la Iglesia en Turquía.

Roma / Madrid: 2:50 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 10:50 a.m.

Venezuela y Bolivia: 9:50 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia: 8:50 a.m.

Ciudad de México (México) y Centroamérica: 7:50 a.m.

Domingo 30 de noviembre: Visita a la Catedral Armenia y Divina Liturgia

El Santo Padre visitará la Catedral Armenia Apostólica, donde tendrá un momento de oración, saludo con el Patriarca y bendición final.

Roma / Madrid: 7:20 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 3:20 a.m.

Venezuela y Bolivia: 2:20 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1:20 a.m.

Ciudad de México (México) y Centroamérica: 12:20 a.m.