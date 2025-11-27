El Papa León XIV ha designado a Mons. Marco Mellino nuevo secretario adjunto del Dicasterio para los Textos Legislativos, cargo que ostentaba Mons. Filippo Ianonne hasta que fue designado prefecto del Dicasterio para los Obispos.

El Dicasterio para los Textos Legislativos está encargado de “formular la interpretación auténtica de las leyes de la Iglesia” y “verifica cualquier necesidad de actualizar la legislación vigente y sugiere modificaciones, asegurando la armonía y eficacia del derecho”, según la constitución apostólica Praedicate Evangelium.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Nacido en 1966 en Canale (Italia), recibió la ordenación sacerdotal en 1991. Tras unos años de labor parroquial en la Diócesis de Alba, fue enviado a estudiar a Roma donde obtuvo el doctorado summa cum laude en Derecho Canónico con una tesis sobre el matrimonio canónico.

De vuelta a su diócesis de origen, donde se dedicó unos años a la pastoral familiar y desempeñó diversos cargos en tribunales eclesiásticos, comenzó a trabajar en 2006 en la Secretaría de Estado de la Santa Sede como funcionario del departamento jurídico.

En 2009, el Papa Benedicto XIV le concedió el título honorífico de capellán de Su Santidad.

En el año 2018, el Papa Francisco lo nombró secretario adjunto del Consejo de Cardenales, miembro del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Ese mismo año fue nombrado Obispo titular de Crescina y consagrado por el Cardenal Pietro Parolin.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En 2020, fue nombrado secretario del Consejo de Cardenales en sustitución del Cardenal Marcello Semeraro, quien fue designado prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

Desde mayo de 2022 es secretario de la Comisión Interdicasterial para la revisión del Reglamento General de la Curia Romana.