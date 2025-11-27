La Diócesis de Chiclayo (Perú) informó que el Papa León XIV ha conferido el título de Capellán de Su Santidad al P. Edgard Iván Rimaycuna Inga, incorporándolo oficialmente a la Familia Pontificia de acuerdo con las disposiciones del motu proprio Pontificalis Domus.

En un comunicado difundido el 26 de noviembre, la diócesis destacó que toda la Iglesia que peregrina en Chiclayo —su obispo, Mons. Edinson Edgardo Farfán Córdova, O.S.A., junto a sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos— expresa “su saludo fraterno y su sincera felicitación” a Mons. Rimaycuna Inga, agradeciendo “su servicio fiel y generoso a la Iglesia”.

El reconocimiento pontificio, de carácter honorífico, es concedido a algunos sacerdotes en consideración a su disponibilidad, cercanía y colaboración con el ministerio del Sucesor de Pedro. Desde Chiclayo, la diócesis señaló que este nombramiento “sea para él un impulso renovado en su misión pastoral”.

El comunicado está firmado por el P. Fidel Purisaca Vigil, director de la Oficina de Prensa y Comunicación de la Diócesis de Chiclayo, quien concluyó con alegría: “¡Felicidades, Monseñor Edgard Iván!”.

Edgard Iván Rimaycuna Inga nació en Chiclayo el 24 de septiembre de 1989. Es un sacerdote y biblista peruano. Estudió en el Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo y obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Ha servido pastoralmente en la Catedral de Chiclayo y desde el 8 de mayo de 2025 se desempeña como secretario privado del Papa León XIV.

