Los jóvenes que participan en el 48º Encuentro Europeo organizado por la Comunidad de Taizé en París, recibieron este sábado un mensaje del Papa León XIV —firmado por el Cardenal Pietro Parolin— en el que les anima a afrontar una pregunta esencial para la vida cristiana.

La carta escrita por el Prior de Taizé, Hermano Matthew, delinea el tema del encuentro de este año. Titulada ¿Qué buscas?, el Papa señala que “aborda una pregunta esencial que reside en el corazón de todo ser humano”:

“El Santo Padre los invita a no temer esta pregunta, sino a afrontarla en oración y silencio, convencidos de que Cristo camina a su lado y se deja encontrar por quienes lo buscan con sinceridad”, dice el mensaje.

El encuentro tendrá lugar del 28 de diciembre al 1 de enero en la región de Île-de-France y congregará a 15.000 participantes de entre 18 y 35 años de edad. Estos jóvenes, invitados por iglesias locales de diversas confesiones, “se reunirán para rezar y compartir, en un espíritu de fiesta y amistad”.

La Comunidad de Taizé está formada por unos ochenta hermanos de diferentes confesiones —católica, anglicana, protestante— y de casi treinta países. Se catalogan como “un signo tangible de reconciliación entre cristianos divididos y pueblos separados”.

A lo largo del año, la comunidad acoge a decenas de miles de jóvenes adultos de Europa y otros continentes, fomentando “el intercambio de ideas, en un ambiente donde pueden plantear preguntas sobre sus vidas y su futuro”.

En el mensaje, el Secretario de Estado del Vaticano transmite a los jóvenes la cercanía del Papa León XIV y destaca la labor ecuménica iniciada por el Hermano Roger, fundador de la comunidad.

“El Santo Padre se alegra de saber que están reunidos en una ciudad marcada por un rico patrimonio religioso, forjado a lo largo de los siglos por el testimonio luminoso de tantas figuras de santidad que, cada una a su manera, respondieron con valentía a la llamada de Cristo”, señala.

A pocos días de terminar el año, “marcado por tantas pruebas para nuestra familia humana”, la hospitalidad que estos jóvenes recibirán en París de parte de “creyentes de todos los orígenes y personas de buena voluntad es un mensaje contundente para el mundo”.

“Que los momentos de oración y convivencia que vivirán estos días les ayuden a profundizar su fe, discerniendo cada vez con mayor claridad cómo vivir el Evangelio en las realidades concretas de sus vidas”, añade.

También les anima “a convertirse en peregrinos de confianza, artífices de paz y reconciliación, capaces de llevar una esperanza humilde y gozosa a quienes les rodean”.

Además, al aproximarse la clausura del Año Jubilar y recordando el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el mensaje recuerda el llamado del Papa León en Íznik (Turquía), desde donde expresó que la reconciliación es un llamado “que proviene de toda la humanidad afligida por el conflicto y la violencia”.

“El deseo de plena comunión entre todos los creyentes en Jesucristo va siempre acompañado de la búsqueda de la fraternidad entre todos los seres humanos”, dijo León XIV en medio de su primer viaje apostólico.

“Encomendándoles a ustedes, así como a la Comunidad de Taizé y su misión ecuménica, a la intercesión de la Virgen María, les imparte de todo corazón la Bendición Apostólica”, concluye el mensaje.