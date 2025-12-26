En Tierra Santa, donde conviven cristianos católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes, la celebración de la Navidad ocurre tres veces en menos de un mes.

La razón es, principalmente, de calendario. La Natividad del Señor Jesús se celebra el 25 de diciembre para la mayoría de cristianos. Es el caso también de los ortodoxos, con un ligero matiz: para la mayoría de ellos es el 25 de diciembre del calendario juliano, que se encuentra 13 días atrasado con respecto al calendario gregoriano, usado por la mayor parte de los países del mundo desde que fuera establecido por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI.

Así, la celebración del Nacimiento de Cristo Jesús se celebra por primera vez en Tierra Santa el día 25 de diciembre, principalmente entre católicos, anglicanos y protestantes. Exactamente 13 días después, en lo que para la mayoría de países es el 7 de enero, los ortodoxos celebran la Navidad.

Una tercera comunidad cristiana tiene una fecha distinta para la celebración del Nacimiento de Cristo.

La Iglesia Apostólica Armenia, también conocida como Iglesia Ortodoxa Armenia, celebra el 6 de enero tanto el nacimiento como el bautismo del Señor, en un criterio de elección de fecha que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando las distintas comunidades de fe buscaban definir un día para celebrar el nacimiento de Jesús.

Aunque en el resto del mundo los armenios adoptaron el calendario gregoriano desde 1923, esta comunidad en Tierra Santa sigue rigiéndose por el calendario juliano. Por esta razón, su celebración de la Navidad ocurre, según el calendario occidental, 13 días después del 6 de enero: el 19 de enero.

Unidos en un llamado de paz

Estas tres celebraciones son momentos de especial integración entre los cristianos en Tierra Santa, que intercambian saludos y hacen mensajes conjuntos.

En su “Mensaje de Navidad” de este año, publicado el 22 de diciembre de 2025, los Patriarcas y Jefes de las Iglesias de Jerusalén expresaron que “durante estos tiempos continuos de dificultades y conflictos en toda nuestra región” se mantienen “decididos a proclamar y afirmar tanto a nuestras comunidades como a los fieles de todo el mundo el mensaje de esperanza revelado en la Encarnación de Cristo y su Santa Natividad en Belén hace más de dos milenios”.

Reiterando su llamado a “una paz verdadera y justa en la patria donde nació nuestro Señor y, de hecho, en toda la tierra”, los líderes cristianos en Tierra Santa aseguraron “nuestros saludos navideños a nuestras congregaciones y a los cristianos de todo el mundo, deseándoles a ustedes y a sus seres queridos la alegría y la paz que proviene del encuentro con el amor ilimitado de Dios manifestado más plenamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén”.