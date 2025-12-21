Los Patriarcas y Jefes de las Iglesias en Jerusalén solicitaron a las autoridades israelíes que concedan permisos para que niños de Gaza diagnosticados con leucemia puedan ser trasladados al Hospital Augusta Victoria, en el Monte de los Olivos, donde recibirían el tratamiento especializado que no está disponible en la Franja.

En un comunicado difundido el 17 de diciembre, los líderes cristianos explicaron que el Hospital Augusta Victoria “está preparado para organizar no sólo el transporte, sino también el cuidado y tratamiento completo de estos pacientes jóvenes y vulnerables”, quienes, una vez concluida la terapia, serían acompañados de regreso a sus hogares en Gaza.

El comunicado subraya que el llamamiento se realiza “por razones humanitarias”, ya que el tratamiento contra la leucemia no puede brindarse actualmente en Gaza y “tiene el potencial de transformar la vida de quienes la padecen”. Los Patriarcas y Jefes de las Iglesias añadieron que esta atención médica no supondría ningún costo para el gobierno israelí, pues “el hospital asumirá la totalidad de los gastos”.

Asimismo, insistieron en la urgencia de la autorización, recordando que “como en cualquier enfermedad grave, la pronta administración del tratamiento es esencial para un buen pronóstico”. Por ello, expresaron su esperanza de que las autoridades competentes permitan que estos niños accedan a la atención médica especializada que ofrecen las instalaciones del Hospital Augusta Victoria.

Los líderes cristianos concluyeron su mensaje señalando que esta decisión permitiría que los pequeños pacientes “puedan comenzar su camino hacia la recuperación y la salud”, reiterando su apoyo a la labor humanitaria del hospital y su compromiso con la protección de la vida y la dignidad de los más vulnerables en Tierra Santa.

Respecto a la situación de la guerra, no se han logrado avances concretos sobre la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza. Una reunión reciente en Doha, convocada por el mando militar de Estados Unidos, dejó pendientes varios puntos del plan de alto el fuego. Washington ha buscado apoyo internacional sin pleno éxito, aunque algunos países europeos y de Medio Oriente han manifestado disposición a participar en instancias políticas para la gestión de Gaza tras el conflicto.

