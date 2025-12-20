El Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén en Tierra Santa, llegó a Gaza este viernes 19 de diciembre para una visita pastoral a la parroquia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica en la Franja, a pocos días de Navidad.

El patriarca llegó acompañado por Mons. William Shomali, Vicario Patriarcal Latino, junto a una pequeña delegación. La visita expresa “el compromiso del Patriarcado de acompañar a sus fieles con esperanza, solidaridad y oración”, además de marcar el inicio de las celebraciones navideñas en una comunidad “que ha vivido y sigue viviendo tiempos oscuros y momentos difíciles”.

El Patriarca Latino de Jerusalén celebrando Misa en la única parroquia católica de Gaza. Crédito: Patriarcado Latino de Jerusalén.

En julio de este año, la parroquia de la Sagrada Familia sufrió un ataque por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel que cobró la vida de tres civiles en la iglesia y dejó nueve heridos, incluido el párroco, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli. Las fuerzas israelíes dijeron que la parroquia fue “alcanzada por error” debido a una “desviación no intencionada de municiones”.

La parroquia ha albergado a cientos de personas desplazadas, tanto cristianas como musulmanas, desde que comenzó la guerra en octubre de 2023.

A su llegada a la parroquia, el Cardenal Pizzaballa fue recibido por niños, algunos con gorros de Papá Noel, en medio de decoraciones festivas que incluían luces centelleantes, árboles de Navidad y belenes.

Niñas en la parroquia de la Sagrada Familia. Crédito: Patriarcado Latino de Jerusalén.

“Durante su visita, Su Beatitud revisará la situación actual de la parroquia, incluyendo la respuesta humanitaria, los esfuerzos continuos de ayuda y rehabilitación, y las perspectivas para el futuro”, explicó el Patriarcado Latino de Jerusalén.

“Se reunirá con el clero local y los feligreses para recibir información sobre las necesidades de la comunidad y las iniciativas en curso para apoyarlos”, agregó.

El domingo 21 de diciembre, el Cardenal Pizzaballa presidirá una Misa de Navidad anticipada en la parroquia de la Sagrada Familia. “Cada vez que vengo aquí, incluso durante la guerra, hay un bautismo”, comentó el patriarca. “Así que no hay Navidad sin bautismo. Es maravilloso, la mejor manera de decir que creemos en la vida y en Jesús”.

El Cardenal Pizzaballa dijo que sintió “un poco de alivio” por primera vez desde que comenzó la guerra hace más de dos años y elogió a los feligreses de la Sagrada Familia, que se mantuvieron “fuertes en la fe durante este terrible período”.

El cardenal observando las ruinas dejas por la guerra en Gaza. Crédito: Patriarcado Latino de Jerusalén.

“Reconstruiremos. Reconstruiremos nuestras escuelas, nuestras casas, nuestra vida”, aseguró. “Estamos arraigados aquí y aquí nos quedamos. Queremos estar aquí”, añadió.

Que las autoridades israelíes permitan el tratamiento de niños de Gaza con leucemia

Este 17 de diciembre, los patriarcas y líderes de las Iglesias de Jerusalén solicitaron a las autoridades de Israel que permitan que los niños de Gaza diagnosticados con leucemia puedan viajar al Hospital Augusta Victoria en el Monte de los Olivos, para recibir el tratamiento especializado que sólo allí está disponible.

En compañía del Cardenal Pierbattista Pizzaballa y Monseñor William Shomali, recorrimos hoy puntos clave de asistencia en la ciudad:



Centros de Cáritas, hospitales y puntos médicos,la universidad local y Campamentos de emergencia a lo largo del paseo marítimo.



Ver de cerca la… pic.twitter.com/9T3MFbohWe — P. Gabriel Romanelli (@PGabRomanelli) December 20, 2025



“El Hospital Augusta Victoria está preparado para organizar no solo el transporte, sino también la atención y el tratamiento completo de estos jóvenes y vulnerables pacientes, quienes serán devueltos a sus hogares por el hospital en Gaza, al finalizar su tratamiento”, dice el comunicado.

“Hacemos este llamamiento por razones humanitarias. El tratamiento para esta enfermedad no está disponible en Gaza, y tiene el potencial de transformar las vidas de quienes la padecen. No habrá ninguna carga para el gobierno por ningún costo, ya que el Hospital asumirá la totalidad de la misma”, añade.

Los patriarcas recuerdan que la prontitud del tratamiento, como con cualquier enfermedad, “es esencial para un buen resultado”.

“Por lo tanto, esperamos fervientemente que las autoridades responsables consideren oportuno que estos pacientes reciban la atención médica necesaria que las excelentes instalaciones del Hospital Augusta Victoria pueden proporcionar, para que estos niños puedan comenzar su camino hacia la recuperación y la salud”, concluye.