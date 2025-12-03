Cáritas Jerusalén, junto con Cáritas Suecia y Cáritas Internationalis, la Custodia Franciscana de Tierra Santa y el Patriarcado Latino, inauguraron el llamado “vehículo de la esperanza”, un papamóvil usado por Francisco en 2014 en Belén, convertido en una clínica móvil para los niños de Gaza.

El “vehículo de la esperanza” fue presentado el 25 de noviembre en Belén, junto a la Basílica de la Natividad. Fue restaurado en Beit Jala y ahora, como clínica móvil infantil, tiene dispositivos médicos adaptados para los niños, unidades de refrigeración para medicamentos, y accesorios de protección que garantizan la prestación segura de servicios médicos.

En un video publicado por Cáritas Jerusalén el 27 de noviembre, el Cardenal Anders Arborelius, Obispo de Estocolmo (Suecia), dijo que con esta clínica móvil “queremos que cada niño que llegue se sienta visto, escuchado y protegido. Los derechos y el bienestar de los niños vienen primero. Este vehículo es un testimonio de que el mundo no ha olvidado a los niños de Gaza”.



“Sabemos que durante más de dos años hemos visto el nivel de destrucción en Gaza y el nivel de violencia aquí en el Banco de Occidente. Hemos visto más de un millón de niños desplazados. Estamos contentos de tener aquí una gran contribución para el cuidado de la salud de los niños de Gaza”, indicó a su turno Alistar Dutton, secretario general de Cáritas Internationalis.

El P. Ibrahim Faltas, Custodio Franciscano de Tierra Santa, recordó lo mucho que amaba a la región el Papa Francisco y cuánto quería la paz allí. “Llamaba a la comunidad de Gaza cada día para ver sus condiciones y nunca interrumpió este contacto, ni siquiera durante su permanencia en el hospital”, recordó.

“Esperamos que su deseo sea cumplido y que a través de esta iniciativa podamos brindar ayuda a los niños de Gaza que necesitan urgentemente”, añadió el Custodio.

El “vehículo de la esperanza” espera aún los permisos necesarios para iniciar sus actividades en Gaza, para atender a los más vulnerables que sufren a causa de la guerra.