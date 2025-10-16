El Cardenal Pierbattista Pizzaballa ofreció una actualización sobre la situación de los cristianos en Gaza tras el inicio esta semana de la primera fase del histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

“Estamos en contacto diario con ellos”, dijo el Patriarca Latino de Jerusalén sobre la comunidad católica en Gaza en una entrevista con Vatican News. “Nos siguen escribiendo que aún no pueden creer que han podido dormir toda la noche sin escuchar el sonido de las bombas”.

A pesar del resultado alentador de la primera fase del acuerdo de paz, que contempló el regreso de rehenes israelíes y la retirada estratégica de tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Gaza, Pizzaballa subrayó que la situación en Gaza “sigue siendo muy fluida”. En medio de la desescalada entre las fuerzas de Israel y Hamás, se han desatado enfrentamientos entre facciones en pugna en toda la Franja. Además, afirmó, “todavía no sabemos si [la guerra] ha terminado realmente”, y el camino a seguir aún no está claro.

“La situación sigue siendo dramática porque todo está destruido”, explicó. “La gente está regresando, pero regresa a las ruinas. Los hospitales no funcionan; las escuelas no existen. Sigue pendiente la recuperación de los cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos”.

“Sin embargo, pese a todo esto, hay un nuevo ambiente, todavía frágil, pero esperamos que se vuelva más estable”, añadió.

A lo largo del conflicto, Pizzaballa dijo que los católicos de la región han “sentido la cercanía” tanto del Papa León XIV como del Papa Francisco. “Tienen personalidades diferentes, pero ambos expresaron su cercanía de maneras muy concretas”, señaló, destacando que ambos pontífices han mantenido el hábito de realizar frecuentes llamadas telefónicas y de estar en contacto con el P. Gabriel Romanelli, de la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, además de brindar ayuda concreta. El Papa León envió antibióticos a Gaza esta semana.

El cardenal afirmó que “no debemos confundir la esperanza con una solución al conflicto”, al hablar de cómo debe avanzar la región. “El fin de la guerra no es el comienzo de la paz, ni es el fin del conflicto”, dijo. Más bien, se debe construir la fraternidad en toda la región, con nuevos liderazgos políticos y religiosos “que puedan ayudar a reconstruir una narrativa diferente, basada en el respeto mutuo”.

Si bien Pizzaballa dijo no saber si una solución de dos Estados “es alcanzable a corto plazo”, subrayó la necesidad de que los palestinos no sólo reciban ayuda y apoyo financiero, sino que sean “reconocidos en su dignidad como pueblo”.

“No se puede decir a los palestinos que no tienen derecho a ser reconocidos como un pueblo en su propia tierra”, afirmó. “Ha habido declaraciones —con frecuencia sólo teóricas— que deben encontrar realización concreta en el contexto del diálogo entre las partes, diálogo al que ellas mismas deberán llegar, con la ayuda y el apoyo de la comunidad internacional”.

