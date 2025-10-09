Cáritas Jerusalén expresó “su profundo alivio y esperanza” por la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás —impulsado y negociado por el gobierno estadounidense de Donald Trump— que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes israelíes, la liberación de algunos palestinos detenidos en cárceles israelíes y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

El acuerdo se produce también gracias a los esfuerzos de mediación de egipcios y cataríes. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunció a primera hora del jueves, a través de su plataforma Truth Social, que se había alcanzado un alto el fuego temporal que incluye la liberación mutua de rehenes y la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria en Gaza.

En un comunicado publicado este jueves, Anton Asfar, secretario general de Cáritas Jerusalén, se refirió al acuerdo “que pone fin a la guerra y libera a prisioneros, detenidos y secuestrados de ambos bandos”.

“Todos nuestros colegas en Gaza están encantados con la noticia y están muy interesados en ayudar a todos los afectados por la guerra: los pacientes, las víctimas y los afligidos en Gaza”, aseguró Asfar.

“En la próxima fase, esperamos reconstruir el espíritu de las personas en Tierra Santa, y específicamente en Gaza”, añadió.

Asfar también recordó el mensaje que el Cardenal Pierbattista Pizzaballa —Patriarca Latino de Jerusalén y presidente de Cáritas Jerusalén— envió este 9 de octubre y en el que señala que recibe la noticia “con alegría” y además pide la aplicación plena y sincera del acuerdo.

“Recibimos este anuncio con gratitud y esperanza. Esperamos detalles sobre la apertura de todos los corredores humanitarios para la entrega de ayuda, y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de apoyar al pueblo de Gaza en el largo camino hacia la sanación, la recuperación y la reconstrucción”, agregó Asfar.

Sin embargo, este 8 de octubre, el presidente de Cáritas Jerusalén había señalado que “no hay ningún alto el fuego en Gaza" y que "los bombardeos continúan”. Además resumió que “la situación es terrible, allí no hay comida, no hay agua limpia. Ahora mismo, Gaza es una ciudad fantasma”.

Cáritas Jerusalén ha informado que sus operaciones en cinco de los diez puntos médicos, incluido su centro médico principal, se encontraban suspendidas desde el 22 de septiembre de 2025, cuando comenzó la evacuación en Gaza.

Hasta el miércoles , “102 empleados de Cáritas continuaban su vital labor al sur de Wadi (Gaza), operando en los cinco puntos médicos que quedan”, explicó la organización.

“Además, ayer se inauguraron tres nuevos puntos médicos en el sur de Wadi (Gaza) para ampliar aún más la cobertura humanitaria”, añadió.