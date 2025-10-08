El director de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar, aseguró que “no hay ningún alto el fuego en Gaza, los bombardeos continúan”, durante un encuentro con alumnos organizado esta semana por la Cátedra Charles Péguy de la Universidad Católica de Valencia.

“El fin de semana pasado, un conocido mío y un familiar suyo, que se negaron a abandonar Ciudad de Gaza, salieron a buscar comida y madera para hacer fuego y han desaparecido”, reseñó Asfar, quien añadió que “sus familiares no saben nada de ellos”.

Además resumió que “la situación es terrible, allí no hay comida, no hay agua limpia. Ahora mismo, Gaza es una ciudad fantasma”, expresó el responsable de Cáritas del Patriarcado Latino de Jerusalén.

Como muestra de la crisis humanitaria que se vivie en Tierra Santa, Asfar reseñó que en un centro médico de Cáritas instalado en la Franja de Gaza “tienen en estos momentos 300 pacientes ingresados con heridas provocadas por los bombardeos”.

Aunque hasta la fecha los servicios de Cáritas han ayudado a miles de afectados por la guerra, esta labor está gravemente comprometida: “No tienen ya suministros de material sanitario y en el sur, donde se supone que lsrael no iba a bombardear [tras su apoyo al plan de paz propuesto por Donald Trump], se siguen produciendo ataques”.

“Además, el conflicto en Cisjordania y Jerusalén está escalando, hay una grave situación de desempleo, escasez de recursos”, añadió.

