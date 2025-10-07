El Papa León XIV calificó el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 como un acto de terrorismo que no puede tolerarse y lamentó el gran número de vidas palestinas perdidas durante “dos años dolorosos”.

Al dirigirse a un grupo de periodistas justo afuera de su residencia de Castel Gandolfo, Villa Barberini, el 7 de octubre, el Pontífice dijo: “Hace dos años hubo un ataque terrorista. ... más de 200 personas asesinadas”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Realmente necesitamos pensar profundamente en cuánto odio hay en el mundo y empezar por nosotros mismos, preguntándonos por qué existe y qué podemos hacer al respecto”, añadió. “Luego, en dos años, han sido asesinados entre 60.000 y 67.000 palestinos. Realmente te hace pensar en cuánta violencia hay y qué bueno es promover la paz”.

León XIV respondió a preguntas de periodistas mientras salía de Castel Gandolfo para regresar al Vaticano. Desde el 9 de septiembre ha pasado todos los martes en la residencia papal de verano, ubicada a unos 29 kilómetros al sur de Roma.

“Es seguro que no podemos aceptar grupos que causan terrorismo; debemos rechazar siempre este estilo de odio en el mundo”, dijo el Papa, señalando también que el antisemitismo está en aumento.

Destacó que ha pedido a la Iglesia que rece de manera especial por la paz durante el mes de octubre.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Debemos respetar la dignidad de todos. Ese es el mensaje de la Iglesia”, afirmó.

El Papa se rehusó a responder a una pregunta sobre redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Chicago. “Prefiero no comentar en este momento sobre decisiones tomadas, sobre decisiones políticas, en Estados Unidos”, dijo.

En el intercambio de tres minutos y medio con los periodistas, León XIV también habló brevemente sobre su primer viaje internacional a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, anunciado por el Vaticano este martes 7 de octubre.

La visita al sitio histórico de Nicea, en Turquía, con motivo del 1700º aniversario del Concilio de Nicea será un “momento histórico”, dijo, “pero no es para mirar atrás, es para avanzar”. Lo calificó como un momento “de unidad en la fe para todos los cristianos” y señaló que su predecesor, Francisco, esperaba hacer él mismo el viaje a Turquía.

En el Líbano, habrá “la oportunidad de proclamar una vez más el mensaje de paz en Medio Oriente, en un país que ha sufrido tanto”, dijo.

“El Papa Francisco también quería ir allí”, añadió el Pontífice, “quería acercarse a las personas que están viviendo después de la explosión, después de todo lo que han sufrido. Intentaremos llevar este mensaje de paz y esperanza”.

De cara al lanzamiento el 9 de octubre de su primera exhortación apostólica, “Dilexi Te”, que tratará sobre el tema de la pobreza, León XIV dijo: “ese es el mensaje del Evangelio”.

“En definitiva, todo lo que el Papa diga o anuncie debe estar siempre enraizado en el Evangelio. Eso es lo que queremos intentar hacer”, afirmó.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.