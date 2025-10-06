El Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, defendió que la creación de un Estado Palestino “parece aún más válida” tras la guerra en Gaza al tiempo que lamentó la tibieza de la comunidad internacional al señalar que “no basta con declarar que es inaceptable” y luego permitirlo.

“La creación de un Estado palestino, parece aún más válida hoy a la luz de los acontecimientos de los últimos dos años. Es el camino de dos pueblos en dos Estados, que la Santa Sede ha apoyado desde el principio”, aseguró el Secretario de Estado del Vaticano en una entrevista con el diario oficial del Vaticano L’Osservatore Romano.

Sus declaraciones coinciden con el segundo aniversario del ataque terrorista perpetrado por Hamas contra Israel que marcó el inicio de la guerra que arrasó la Franja de Gaza.

El responsable de la diplomacia del Vaticano aplaudió que muchos países del mundo hayan reconocido al Estado de Palestina. Sin embargo, observó “con preocupación” que las declaraciones y decisiones de Israel “se están moviendo en dirección contraria, es decir, apuntando a impedir de manera definitiva la posible creación de un Estado palestino real”.

En este sentido, el Cardenal Parolin insistió en que la comunidad internacional “debe hacer mucho más”. “Algunos actores internacionales podrían influir para poner fin a esta tragedia y deben encontrar formas de dar a la ONU un papel más eficaz en la resolución de los conflictos”, afirmó.

Del mismo modo, consideró que la situación en Gaza es aún “más grave y trágica que hace un año, tras una guerra devastadora que ha dejado decenas de miles de muertos”.

“Me impacta y me entristece el conteo diario de muertos en Palestina: decenas, a veces cientos, incluyendo muchos niños cuya única culpa parece ser haber nacido allí. Personas muertas buscando un pedazo de pan, enterradas bajo los escombros de sus casas, bombardeadas en hospitales y campamentos de desplazados”, lamentó el purpurado italiano.

Y agregó: “Es inaceptable e injustificable reducir a las personas a meras víctimas colaterales”.

Cuestiona la legalidad de suministrar armas a Israel

Asimismo condenó que “los países capaces de influir no han detenido la masacre” y cuestionó la legalidad de suministrar armas a Israel. "Es necesario cuestionar la legalidad de continuar suministrando armas que se usan contra la población civil”, señaló.

En todo caso, aseveró que el ataque de Hamás de octubre del 2023 fue “inhumano e injustificable” y pidió no olvidarse de los rehenes que siguen en manos del grupo terrorista.

“Les expreso toda mi cercanía, rezando diariamente por su sufrimiento y asegurando todo lo posible para que puedan reunirse con sus seres queridos o, al menos, recibir un entierro digno quienes hayan fallecido”, indicó.

Asimismo, lamentó el resurgir del antisemitismo en el mundo y lo calificó como una consecuencia “triste e injustificada” de la desinformación y la simplificación de la realidad.

En este sentido, subrayó que la difusión de noticias falsas y la interpretación simplista de los hechos —en particular los relacionados con el conflicto en Gaza— han llevado a culpar injustamente a los judíos. “No es así: también hay muchas voces del mundo judío en disenso con las acciones del gobierno israelí”, indicó.

El antisemitismo es un cáncer “que debe ser combatido y erradicado”

Así aseguró que el antisemitismo es un cáncer “que debe ser combatido y erradicado”. El Cardenal Parolin también afirmó que el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una tregua en Gaza debe ser “acogido y apoyado”.

Por otro lado, recordó que el Santo Padre también ha pedido que las partes “acepten iniciar un camino hacia la paz”.

El Cardenal Parolin se pronunció sobre las recientes manifestaciones en apoyo a Gaza, subrayando la importancia de la participación ciudadana y el compromiso juvenil en la búsqueda de la paz.

Si bien aseguró que, si bien los actos violentos de unos pocos pueden distorsionar el mensaje de estas movilizaciones, se mostró conmovido por “la participación en manifestaciones y el compromiso de tantos jóvenes”, al considerar que representan un signo de que “no estamos condenados a la indiferencia”.

“Debemos tomar en serio ese deseo de paz y compromiso: de ello depende nuestro futuro y el de nuestro mundo”, agregó.

Ante la crítica de algunos que sostienen que los cristianos deben limitarse a la oración y no participar en protestas, el Cardenal Parolin respondió: “Soy bautizado, creyente y sacerdote: la oración diaria es esencial, pero la fe cristiana exige acción concreta. El Papa León nos invitó a rezar el Rosario por la paz el 11 de octubre. La oración llama a compromiso, testimonio y decisiones concretas. Hay una mayoría silenciosa, incluidos muchos jóvenes, que no se rinde ante la deshumanidad. También ellos están llamados a rezar, pero debemos actuar”.