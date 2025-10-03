Obispos delegados de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, reunidos en su asamblea de otoño, piden orar por la paz en Gaza y Tierra Santa, en Ucrania y en Sudán.

En un comunicado difundido este viernes y firmado por Mons. Mariano Crociata, presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), ha resaltado “las preocupaciones que actualmente afligen a nuestros países y al mundo” y, en particular, el “sufrimiento de las personas en guerra”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Mons. Crociata destacó la oportunidad de haber podido escuchar en los últimos días “el testimonio de nuestros hermanos observadores permanentes ucranianos”, y afirmó que los prelados de la Unión Europea siguen “con profunda preocupación y tristeza la situación en la Franja de Gaza”.

“El sufrimiento del pueblo palestino nos rompe el corazón. Las imágenes de víctimas civiles, niños hambrientos, familias obligadas a abandonar sus hogares y la destrucción de ciudades nos afectan profundamente y sacuden nuestro sentido de la humanidad”, subraya Mons. Crociata.

El presidente de la COMECE expresó, asimismo, que se los prelados europeos se suman “a los numerosos llamamientos del Papa León XIV e instamos a la comunidad internacional, empezando por la Unión Europea, a que se comprometa por todos los medios posibles a una rápida resolución” del conflicto en Oriente Medio.

Además, pidió que la ruta hacia el fin de la guerra incluya “la liberación de todos los rehenes, el pleno acceso a la ayuda humanitaria necesaria y el logro de una paz justa y duradera”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Con nuestras Iglesias nos hacemos parte viva y activa de la oración por la paz, expresando nuestra constante cercanía y solidaridad con la Iglesia y con todas las personas que sufren, especialmente en Gaza y Tierra Santa, en Ucrania y en Sudán”, concluye.