El Papa León XIV agradeció este domingo la labor que hacen algunas asociaciones católicas “comprometidas con la solidaridad hacia la población de la Franja de Gaza” y aseguró que “quien ama de verdad trabaja por la paz”.

“Con ustedes y con los pastores de las Iglesias en Tierra Santa repito: no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzado, en la venganza. Los pueblos necesitan paz. Quien ama de verdad trabaja por la paz”, subrayó el Pontífice durante el ángelus de este domingo.

Asomado al balcón de su estudio privado en el Palacio Apostólico, el Santo Padre elogió el trabajo que están realizando en favor de la paz en Gaza estas iniciativas.

“Me dirijo sobre todo a los representantes de diversas asociaciones católicas comprometidas con la solidaridad hacia la población de la Franja de Gaza. Queridísimos, aprecio su iniciativa y muchas otras que, en toda la Iglesia, expresan cercanía a los hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada”, dijo el Santo Padre.

La semana pasada un grupo de sacerdotes y religiosos lanzaron en Italia una red internacional con el objetivo de denunciar “la violencia injustificada contra la población palestina”, pedir el respeto “del derecho internacional” y organizar eventos de oración y de otro tipo para ayudar a la población palestina.

Bajo el nombre “Sacerdotes contra el genocidio”, esta iniciativa ya cuenta con más de 500 adhesiones en todo el mundo, según los propios organizadores.

Además, antes del rezo del Ángelus, el Santo Padre invitó a los fieles a reflexionar sobre la administración de los bienes materiales y, más profundamente, sobre cómo cada persona gestiona el don de la propia vida.

"No somos dueños de nuestra vida" ni de los "bienes que disfrutamos"

Inspirado en la parábola del administrador infiel (Lc 16,1-13), el Pontífice subrayó: “Nosotros no somos dueños de nuestra vida ni de los bienes que disfrutamos; todo nos ha sido dado como don por el Señor y Él ha confiado este patrimonio a nuestro cuidado, a nuestra libertad y responsabilidad".

El Papa explicó que la parábola presenta la imagen de un administrador llamado por su señor a rendir cuentas de su gestión.

A continuación, León XIV destacó la importancia de esta enseñanza y aseguró que un día también seremos llamados a “rendir cuentas de cómo hemos administrado a nosotros mismos, nuestros bienes y los recursos de la tierra, tanto ante Dios como ante los hombres, la sociedad y, sobre todo, ante quienes vendrán después de nosotros”.

Comentando la actitud del administrador, el Pontífice señaló que el administrador de la parábola, "aun en la gestión de la riqueza deshonesta de este mundo, encuentra un modo para tener amigos, saliendo de la soledad del propio egoísmo".

Por eso aseguró que los cristianos, que viven en la luz del Evangelio, deben "usar los bienes del mundo y nuestra misma vida pensando en la riqueza verdadera, que es la amistad con el Señor y con los hermanos".

“¿Cómo estamos administrando los bienes materiales, los recursos de la tierra y nuestra propia vida que Dios nos ha confiado?”, cuestionó.

El veneno de la competición "a menudo genera conflictos"

Así, el Papa subrayó que si se sigue el criterio del egoísmo, “poniendo la riqueza en primer lugar y pensando solo en nosotros mismos”, esto acaba por aislar “de los demás” y esparcir “el veneno de una competición que a menudo genera conflictos”.

El Pontífice propuso en cambio reconocer todo lo que tenemos como un don de Dios y usarlo como instrumento de compartición.

“Úsenlo para crear redes de amistad y solidaridad, para edificar el bien, para construir un mundo más justo, más equitativo y más fraterno”, indicó antes de encomendar esta intención a la intercesión de la Virgen María.

“Recemos a la Virgen Santa, para que interceda por nosotros y nos ayude a administrar bien lo que el Señor nos confía, con justicia y responsabilidad”, concluyó.