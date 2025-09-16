El Papa León XIV sigue con preocupación la ofensiva terrestre de Israel en Gaza, la capital de la Franja, donde siguen viviendo al menos 600.000 civiles que no tienen un lugar seguro al que huir.

Esta mañana ha llamado por teléfono al párroco de Gaza, el P. Gabriel Romanelli, que resultó herido a mediados de julio en un bombardeo israelí que afectó a la Iglesia y en el que murieron tres personas.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El edificio parroquial, único templo católico de la Franja de Gaza, incluye el templo, escuela, convento, centro multifuncional y un edificio de las Misioneras de la Caridad. Al inicio de la guerra entre Israel y Hamás, en octubre de 2023, se convirtió en un improvisado refugio para más de 400 desplazados.

Según informó el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, el Pontífice, que ayer lunes por la noche se trasladó a su residencia de Castel Gandolfo para pasar el día, le mostró su cercanía y le aseguró que sigue rezando por la paz.

“Esta mañana, desde Castel Gandolfo, el Papa ha mantenido una conversación telefónica con el párroco de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, quien le ha informado sobre la situación”, explicó Bruni.

En concreto, el sacerdote le explicó que “la parroquia sigue ayudando a las aproximadamente 450 personas a las que les han dado asilo y a quienes acuden a ellos, distribuyendo comida y agua y manteniendo abierta la farmacia interna”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“El oratorio también continúa con su actividad, con los niños y los jóvenes y la asistencia a los ancianos y los enfermos, a pesar de la intensificación del conflicto”, señaló el P. Romanelli durante la conversación con el Papa.

Por su parte, el Santo Padre “ha manifestado su preocupación por lo que está sucediendo y ha asegurado al P. Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones”, informó Bruni.

Desde la madrugada de este martes, el ejército de Israel ha desplegado sobre Gaza intensos bombardeos lanzados desde cazas, drones y tanques que han sembrado el pánico en la ciudad, según informa la BBC.

A través de su cuenta en X y en Instagram, el P. Romanelli difundió ayer un vídeo en el que se oyen los bombardeos mientras se celebraba una liturgia en la parroquia. El estruendo de uno de los ataques interrumpe el silencio de los fieles.

Hace apenas dos meses un proyectil impactó contra el edificio que cayó directamente sobre el techo. A consecuencia del ataque fallecieron tres personas: Saad Issa Kostandi Salameh de 60 años, que era el encargado de mantenimiento de la parroquia y estaba en el patio en el momento de la explosión; Foumia Issa Latif Ayyad una anciana de 84 años y Najwa Abu Daoud, de 70, que estaban recibiendo recibiendo atención psicológica en ese preciso momento dentro de la tienda de campaña del proyecto de apoyo psicosocial de Cáritas.

No es la primera vez que León XIV llama al párroco de Gaza, una costumbre heredada del Papa Francisco que cumplió cada tarde hasta pocos días antes de fallecer. El 10 de septiembre el P. Romanelli aseguró en su canal de YouTube que recibió una nueva llamada del Papa León XIV, quien expresó su cercanía y envió su bendición a toda la comunidad