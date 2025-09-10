El P. Gabriel Romanelli, párroco de la única iglesia católica en la Franja de Gaza, aseguró en su canal de YouTube que recibió una nueva llamada del Papa León XIV, quien expresó su cercanía y envió su bendición a toda la comunidad.

“Una alegría enorme estar en comunicación con el Santo Padre, con el Papa León. Quería saber cómo estamos”, relató el sacerdote.

Desde el inicio del conflicto, el P. Romanelli permanece en la parroquia de la Sagrada Familia junto a unas 450 personas refugiadas, entre ellas ancianos, enfermos y niños. “Le dijimos que estamos bien, que la situación sigue mal. Nosotros seguimos aquí en la parroquia, con la gente a nuestro cuidado”, explicó.

El presbítero afirmó que el Papa “está muy empeñado en el final de esta guerra, en trabajar y rezar por la paz”, y transmitió que el Pontífice mandó “la bendición para todos, para toda la Franja de Gaza, para toda la comunidad parroquial”.

El párroco explicó que, aunque muchos habitantes se desplazan hacia el sur, la mayoría permanece en la ciudad. “La gran parte de la población no quiere irse. Muchos dicen lo mismo que hemos escuchado casi desde el inicio de la guerra. En todos lados hay peligro, hay bombardeos, peligro real, hay muerte, bombardeos. Heridos, destrucción”, explicó.

En medio de tanto dolor, el sacerdote argentino compartió que la comunidad católica vivió dos momentos de esperanza: “Ayer tuvimos una misa larga, solemne, en donde una pareja de feligreses de la comunidad católica contrajeron un santo matrimonio. Así que una gran alegría. Y hoy otra gran alegría. En medio de tanto dolor nació un niñito, que le pusieron Marcos, de los refugiados”.

“Dios siempre nos bendice. Y en estos momentos tan difíciles nos sigue bendiciendo y mostrando su cercanía y su bendición. Sigamos rezando por la paz”, destacó el sacerdote.

Finalmente, pidió la intercesión de la Virgen María: “Estamos convencidos que el final de esta guerra va a traer un poco más de serenidad, aunque no sea sinónimo de paz a toda la región y a gran parte del mundo. Sigamos rezando a Dios para que nos conceda el milagro de la paz por intercesión de la Virgen Santísima. Los bendiga Dios Todopoderoso desde Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén”.