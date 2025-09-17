El Papa sigue con preocupación las consecuencias de la ofensiva terrestre de Israel en la capital de la Franja, en Gaza, donde viven 600.000 civiles, entre ellos la pequeña comunidad católica refugiada en el edificio parroquial de la Sagrada Familia, que no tienen a donde huir.

Tras la catequesis de la Audiencia General de este miércoles, el Papa lamentó que la población de Gaza haya sido obligada “por la fuerza a abandonar una vez más sus tierras”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

León XIV expresó su profunda solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, “que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, obligado por la fuerza a abandonar una vez más sus tierras”,

“Ante el Señor Todopoderoso, que ha ordenado ‘No matarás’, y ante toda la historia de la humanidad, cada persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe respetarse y protegerse”, aseveró.

Asimismo, renovó su llamamiento “al alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a una solución diplomática negociada y al pleno respeto del derecho internacional humanitario. Invito a todos a unirse a mi ferviente oración, para que pronto amanezca una paz y una justicia justas”.

Los cristianos en Gaza “todavía resisten”, destaca el Papa

Las más leídas 1 2 3 4 5

Por otro lado, en la tarde de este martes 16 de septiembre, antes de regresar al Vaticano desde Villa Barberini en Castel Gandolfo, donde se trasladó la noche del lunes, León XIV atendió las preguntas de los periodistas sobre las consecuencias de la ofensiva del ejército israleí.

Alrededor de las 20:30, los portones de Villa Barberini se abrieron, señal de que el Papa estaba a punto de salir. Antes de subir al coche, en un gesto que se está convirtiendo en costumbre, León XIV sonrió y respondió a las preguntas de varios medios de comunicación, mientras la multitud congregada lo aplaudía.

Preguntado por los periodistas por el éxodo de la población de la ciudad de Gaza, el Papa confirmó que ha mantenido contacto telefónico con la comunidad local y con el párroco de la Sagrada Familia, el P. Gabriel Romanelli. “Tantos —dijo— no tienen dónde ir y por eso es una gran preocupación. He hablado también con nuestros allí, con el párroco: por ahora quieren quedarse, todavía resisten, pero hay que buscar realmente otra solución”.

Por la mañana, ese mismo día, León XIV había llamado al sacerdote argentino para conocer de primera mano la situación ante el ataque terrestre del ejército israelí.

“La OTAN no ha comenzado ninguna guerra”

En relación con las declaraciones del Kremlin sobre una supuesta guerra de la OTAN contra Rusia, el Papa fue claro: “La OTAN no ha comenzado ninguna guerra. Los polacos están preocupados porque sienten que su espacio aéreo ha sido invadido; es una situación muy tensa”, declaró el Pontífice. A continuación aseguró que “la preocupación es mucha”.

Antes de subir al coche, se escucharon varios coros de “¡feliz cumpleaños!” y “¡feliz onomástica!”. De hecho, hoy miércoles, 17 de septiembre, la Iglesia celebra a San Roberto Belarmino, patrono de León XIV, por lo que es festivo en el Vaticano.



