Después de resucitar a Lázaro, el Señor Jesús “no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraím” (Jn. 11, 54).

Efraím es hoy conocida como Taybeh. Además de ser la única aldea completamente cristiana en Cisjordania, Jerusalén y Gaza, es reconocida también por su cerveza.

Desde hace varios días, este pequeño asentamiento ha sido atacado por colonos israelíes, con el objetivo de “socavar la dignidad de sus residentes y la santidad de su tierra sagrada”, según un comunicado de los párrocos de las tres iglesias cristianas locales.

El P. Bashar, natural de Cisjordania, fue designado como párroco latino de Taybeh en 2021. Crédito: Cortesía del P. Bashar Fawadleh.

Este martes, los sacerdotes de las iglesias latina, greco-ortodoxa y melquita denunciaron que los colonos israelíes han provocado incendios en Taybeh, dañando edificios históricos, cultivos esenciales y generando temor entre los habitantes.

El P. Bashar Fawadleh, párroco latino en Taybeh desde 2021, relató a ACI Prensa la situación actual. Aunque no habla español, lo une un vínculo especial con Latinoamérica: su madre nació en Valencia, Venezuela, pero regresó a Cisjordania a los 16 años.

Incendios, violencia y acoso

El padre cuenta que los colonos quemaron la Iglesia de San Jorge, un histórico templo de estilo bizantino que data del siglo V y donde suele realizar sus celebraciones religiosas. Algunos jóvenes fueron hasta el sitio y lograron evitar que las llamas destruyeran totalmente el templo y el cementerio contiguo.

Entre 250 y 300 personas permanecen en Taybeh, ya que la mayoría de sus habitantes ha emigrado en busca de un futuro más seguro y próspero, lejos de la violencia y el acoso. Quienes han decidido quedarse, dependen principalmente del cultivo de olivos, con los que producen aceite extra virgen para la exportación.

Entre 250 y 300 personas permanecen aún en Taybeh. Crédito: Cortesía del P. Bashar Fawadleh.

Desde que empezaron los ataques, los trabajadores están aterrados de ir a labrar la tierra porque han sido atacados muchas veces. El P. Bashar conoce muy bien la situación porque nació en el pequeño pueblo de Aboud, cerca de Ramala. Asegura que, incluso desde antes de su designación como párroco en 2021, nunca había visto ataques de esta magnitud.

“Su principal objetivo es ocupar más tierras. Decirnos: esta tierra es para nosotros, no para ustedes. Lo hacen para robar todo de la tierra. También quieren animarnos a abandonar este país, a abandonar la tierra de Taybeh. Lo hacen para infundir miedo en la gente”, dijo.

“Somos un pueblo pacífico, no causamos problemas, no tenemos armas, no tenemos a nadie que cause problemas, dificultades ni restricciones”, agregó el párroco.

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, la situación en Taybeh ha empeorado gravemente. El desempleo afecta a una gran parte de sus habitantes, quienes siendo palestinos tienen prohibido entrar en Jerusalén, donde muchos trabajaban.

El párroco junto a religiosos y colaboradores. Crédito: Patriarcado Latino de Jerusalén/Cortesía del P. Bashar Fawadleh.

El Patriarcado Latino de Jerusalén intenta mitigar el sufrimiento entregando artículos de primera necesidad y ayudando con dinero en efectivo para que las personas de Taybeh puedan pagar los servicios básicos y sus matrículas escolares y universitarias. Sin embargo, asegura el P. Bashar, esto no es suficiente.

“Lo que necesitamos ahora es poner fin a esta guerra, a este conflicto, orar por la paz, buscar la paz y orar por la justicia, para que el fruto de la justicia sea la paz”, dijo.

Más allá del sufrimiento: esperanza, alegría y felicidad

A pesar de los ataques y del sufrimiento en Taybeh, la comunidad aún mantiene su esperanza, alegría y felicidad, “porque somos cristianos, y nuestra esperanza y fe están en la resurrección de Jesucristo, en la tumba vacía”, aseguró el P. Bashar.

El sacerdote pide a todas las personas, independientemente de su religión, unirse en oración para salvar el pueblo. “Que sigan orando por la justicia y por la paz”, comentó.

Además, llamó a presionar a los gobiernos involucrados en los conflictos en Tierra Santa, “para que detengan estos ataques y abran todos los puestos de control y las barreras militares en Cisjordania”.

De igual manera, pide a todas las personas de buena voluntad que “vayan a ver” la realidad de Taybeh, haciéndose eco de las primeras palabras que Jesús dirigió a los apóstoles Andrés y Juan. “Pueden venir a verlo y hospedarse en nuestras casas”, dijo el P. Bashar, remarcando también la importancia del turismo para el pueblo.

El P. Bashar es párroco de la iglesia de Cristo Redentor. Crédito: Cortesía del P. Bashar Fawadleh.

“Somos piedras vivas. Tienen que visitarnos para animarnos a quedarnos, para animarnos a estar presentes en nuestra tierra, porque esta es la tierra de la patria de Jesús”, aseguró el sacerdote.

En esto radica la particularidad de Taybeh, que conformó su identidad a partir de la visita de Jesús hace 2000 años. “Al visitarnos, nos inculcó en el corazón que somos sus discípulos, es decir, somos cristianos. Así que tenemos que salvar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra iglesia y la primera llama del cristianismo que surgió en Jerusalén”, dijo.

Entonces, todas los peregrinos que vayan a ver lo que sucede en Taybeh, continuó el P. Bashar, “podrán regresar y contar la verdad” de lo que necesita el pueblo.

El próximo lunes 14 de julio, está pautada una visita a Taybeh de los jefes de las Iglesias cristianas de Tierra Santa para expresar su solidaridad y cercanía.

Según el párroco local, esta es una gran alegría y una muestra fehaciente de que el Señor no abandona a la pequeña aldea. “Jesús nos pediría que nos quedáramos y estuviéramos presentes en nuestra tierra”, indicó. A su llegada, informó, rezarán juntos por la paz en la antigua iglesia de San Jorge.

“Desde Taybeh buscamos la paz y la pedimos para todos, no solo para Palestina, sino para todas las naciones y países del mundo. Cuando tenemos unidad y nos amamos, podemos escuchar la voz de Dios”, concluyó.

Aquí puede leer completa la carta de los párrocos de Taybeh:

La carta publicada por los párrocos de las iglesias latina, greco-ortodoxa y melquita de Taybeh, el pasado 8 de julio. Crédito: Patriarcado Latino de Jerusalén.