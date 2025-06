El presidente de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar, afirmó que el Medio Oriente no solo necesita un cese del fuego sino también la apertura de los corredores humanitarios para que la ayuda pueda llegar a las víctimas del conflicto en Gaza.

“La situación es muy mala en Gaza, no necesitamos solo un alto el fuego, necesitamos la apertura de los corredores. Todos están bloqueados ahora, por lo que no llega la ayuda en cantidades significativas a Gaza”, dijo Asfar este 1 de junio en declaraciones a la cadena COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal Española.

“Deseamos que este alto el fuego se haga realidad y esperamos que se mantenga para que podamos hacer nuestro trabajo humanitario mientras aseguramos la ayuda a la comunidad, que tiene una necesidad devastadora de necesidades básicas de sus propias vidas y de mantener su dignidad”, agregó el presidente de Cáritas Jerusalén.

Ayuda humanitaria insuficiente

Asfar también se refirió al plan de ayuda humanitaria puesto en marcha por Israel y Estados Unidos, considerado por las Naciones Unidas como un “trampa mortal” y que para Asfar no es realmente una ayuda humanitaria.

“Es de pequeños suministros en cantidades insignificantes para quienes necesitan desplazarse y no tienen los medios para hacerlo. Tienen que caminar largas distancias para conseguir una caja, lo cual no es suficiente”, aseguró.

“La manera digna es llegar a la gente, entregarles la ayuda sin las barreras del escrutinio, ni tampoco arriesgarse a que acudan a estos centros remotos instalados por la nueva empresa estadounidense en Gaza con el apoyo de una empresa de seguridad armada”, añadió.

Los niños son los más vulnerables en Gaza

El presidente de la organización de caridad de la Iglesia Católica comentó que cuentan con 10 puntos médicos en la Franja de Gaza, además de un centro médico, ubicado en el campo de refugiados de Alsatir, que ha sido rehabilitado recientemente y ya está en funcionamiento.

A pesar de los esfuerzos de Cáritas para brindar atención médica y ecónomica, Asfar asegura que “no hay suministros adecuados en Gaza, ni tampoco llegan a través de suministros ni de empresas privadas que traen productos”.

La situación es especialmente desesperada para los niños que “mueren de desnutrición”. El presidente dijo a COPE que la atención médica no es eficaz “sin una nutrición adecuada para los niños, para las mujeres, para los ancianos y para la comunidad más vulnerable”.

“Por lo tanto, no se cubren las necesidades básicas. No hay agua, no hay comida, no hay carne fresca ni vegetales y hay grandes convoys de ayuda que están esperando en las fronteras para entregar la ayuda de diferentes organizaciones humanitarias que están trabajando en Gaza”, expresó Asfar.

El actual conflicto en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo extremista Hamás y otras milicias palestinas lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, en el que mataron a aproximadamente 1.200 personas y secuestraron a más de 250 rehenes.

En respuesta, Israel inició una ofensiva militar a gran escala sobre la Franja de Gaza, que ha continuado hasta la fecha con bombardeos masivos, invasión terrestre y un bloqueo casi total al enclave palestino.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, las muertes superan las 54.000 personas, en su mayoría civiles, incluyendo más de 17.000 niños y 10.000 mujeres, y más de 120.000 heridos, cifras que las autoridades israelíes cuestionan.