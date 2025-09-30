Dos sacerdotes, el español Antonio María Domenech, y el ecuatoriano Juan Carlos Vásconez, comentan las historias de Sansón y Gedeón en el libro de los Jueces del Antiguo Testamento en la Biblia, y su relación con Gaza, sumida en la guerra entre Israel y Hamás actualmente.

Gedeón y Gaza

En el libro de los Jueces se narra que los israelitas eran oprimidos por los madianitas y otros pueblos, adoradores de dioses paganos. Jueces 6, 4 dice: “Acampaban frente a ellos y destruían los productos del suelo hasta los confines de Gaza. No dejaban víveres, ovejas, bueyes ni asnos en Israel”.

Ante esta situación, prosigue el relato bíblico, Dios escoge a un hombre humilde llamado Gedeón, para aliviar el sufrimiento de su pueblo. Él reunió a más de 30.000 hombres para ello, pero Dios redujo ese número para mostrar su grandeza.

El P. Antonio María Domenech, sacerdote de la diócesis española de Cuenca, comenta al respecto que Gedeón “con 300 hombres venció el gran ejército madianita y así se dieron cuenta de que realmente la victoria era del Señor, cosa que también nos pasa a nosotros muchas veces, que nos creemos que hacemos las cosas y encima se ve clarísimo que Dios las ha hecho”.

“Gedeón, después de la victoria, quedó al frente de su pueblo durante muchos años como gobernante puesto por Dios”, agregó.

En estos días, la ofensiva israelí para tomar la ciudad de Gaza lleva como título Carros de Gedeón II. La campaña fue aprobada en agosto, luego de su primera fase iniciada en mayo.

Al parecer, su objetivo sería alcanzar la paz, tal como lo hizo el juez Gedeón, pero para el P. Domenech “esto lo utilizan por conveniencia, pienso yo. No creo que se relacione en nada con las batallas de Gedeón, ni siquiera con las creencias del pueblo que seguía a Dios en Israel de entonces”.

Sansón y Gaza

El libro de los Jueces también relata que los israelitas fueron dominados por los filisteos, quienes adoraban a un dios pagano, pero el Dios verdadero suscitó la aparición de un hombre muy fuerte para hacerles frente.

“Así aparece Sansón, que desde el principio tiene una serie de dones que son completamente fuera de la normalidad. Con lo cual, Sansón es un juez, es parte de las personas que consolidan el pueblo de Israel en ese tiempo de estancia en la tierra prometida”, comenta el P. Juan Carlos Vásconez, evangelizador digital ecuatoriano.

La historia cuenta que Sansón se enamora de Dalila, quien hace un pacto económico con los filisteos. Ella le insistía en que le dijera el secreto de su fuerza hasta que consigue que le diga que estaba en sus cabellos. Entonces Dalila lo duerme y manda que se lo corten, con lo que él pierde la fuerza.

El sacerdote ecuatoriano señala entonces que Sansón pierde su fuerza “porque deja de ser leal a Dios, porque piensa que él puede pasar por encima de todas las cosas. Y esta combinación de lujuria, más un autoconvencimiento de que él es el poderoso, hace que se vaya volviendo tan egoísta que no le da importancia a esos mensajes claros de que esta chica no era buena, de que podía traer el mal para su pueblo”.

A Sansón lo toman prisionero y le vacían los ojos. Luego fue llevado a Gaza. Los príncipes filisteos hicieron una fiesta y la gente se burlaba de él. Sansón, arrepentido, invoca a Dios para recuperar la fuerza, que llega a recobrar, y que le permite empujar dos columnas que sostenían el recinto y muere junto a muchos filisteos.

El P. Vásconez explica que “donde está ahora Gaza city sería el enclave donde también Sansón murió. La guerra es un terrible mal para la humanidad. Y tener ahora el recuerdo de Sansón, que también murió en esa misma tierra, nos puede apelar a todos para que intentemos rezar más por estos que están sufriendo ahí mismo”.