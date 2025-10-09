El Patriarcado Latino de Jerusalén ha celebrado el anuncio de un acuerdo para detener los ataques en la Franja de Gaza y garantizar la liberación inmediata de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, describiéndolo como un primer paso “que puede allanar el camino hacia el fin de esta trágica guerra”.

En una declaración difundida hoy, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa acogió la noticia “con alegría” y pidió la aplicación plena y sincera del acuerdo, subrayando “la necesidad urgente de entregar ayuda humanitaria sin condiciones al pueblo de Gaza, que soporta condiciones de vida catastróficas”.

Pizzaballa señaló que el anuncio representa “un primer paso y una etapa inicial”. Además enfatizó que el camino por delante sigue siendo largo, “pero, por ahora, debemos alegrarnos por este paso importante, que puede devolver algo de confianza en el futuro y ofrecer una esperanza renovada, especialmente para los pueblos palestino e israelí”.

Y añadió: “Esperamos que esto sea sólo el comienzo de una nueva fase en la que empecemos a pensar, poco a poco, no en la guerra, sino en cómo reconstruir”.

El acuerdo se produce tras los esfuerzos de mediación de estadounidenses, egipcios y cataríes. El presidente estadounidense Donald Trump anunció a primera hora del jueves, a través de su plataforma Truth Social, que se había alcanzado un alto el fuego temporal que incluye la liberación mutua de rehenes y la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria en Gaza.

El patriarcado, en la declaración, llamó a todos a unirse a la Jornada de Oración por la Paz convocada por el Papa León XIV, que tendrá lugar el 11 de octubre.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI MENA.