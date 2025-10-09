El Papa León XIV se mostró “visiblemente conmovido” al recibir, el 8 de octubre, mensajes de inmigrantes que temen la deportación en Estados Unidos, según señaló un miembro de una delegación estadounidense.

El Obispo de El Paso, Texas, Mons. Mark Seitz, el obispo auxiliar Anthony Celino y Dylan Corbett, del Hope Border Institute, entregaron al Papa una colección de cartas manuscritas de familias migrantes que expresaban temor y fe. También le mostraron un video con voces de inmigrantes que afirman que las deportaciones masivas en Estados Unidos están rompiendo los lazos familiares y despojando a los niños de seguridad.

“Vivimos en un estado de ansiedad constante, sin saber nunca si el mañana traerá la separación”, dice un inmigrante en el video.

Corbett publicó en X que León dijo a la delegación, que incluía a inmigrantes: “La Iglesia no puede permanecer callada ante la injusticia. Ustedes están conmigo, y yo estoy con ustedes”.

El autor de una de las cartas expresó miedo de salir de casa, incluso para ir al médico, y pidió oraciones por el presidente Donald Trump para que su corazón se llene de amor, compasión y empatía. La administración Trump está llevando a cabo una expansión masiva de los esfuerzos de aplicación de la ley, detención y control fronterizo.

“Se le podían ver lágrimas en los ojos”

Corbett, director ejecutivo fundador del Hope Border Institute, describió a CNA —agencia en inglés de EWTN News— el encuentro de 25 minutos con el Papa.

“El obispo Seitz habló sobre el compromiso de la Iglesia en Estados Unidos de caminar junto a los inmigrantes y refugiados en nuestro país”, recordó Corbett, señalando que las palabras de Seitz no habían sido preparadas. “Y el Santo Padre dijo rápidamente que quería que la Iglesia en Estados Unidos estuviera más unida y fuera más enérgica en este tema, y que lo que está sucediendo ahora es una injusticia”.

“Luego pudimos compartir, desde nuestra perspectiva, parte de lo que estamos viendo en Estados Unidos en este momento en términos de la campaña de deportaciones masivas”, continuó, y añadió: “El Santo Padre se mostró visiblemente conmovido por ello”.

Una carta al Papa León XIV incluye una oración por el presidente Donald Trump. Crédito: Hope Border Institute.

El grupo presentó a León XIV “más de 100 cartas de inmigrantes de todo el país que están en riesgo de deportación o que forman parte de familias mixtas”. La delegación también presentó al Santo Padre un video que incluía “voces extraídas de esas cartas que cuentan la historia de las ansiedades y temores, y también de las esperanzas, de la comunidad inmigrante en este momento”.

En ese momento, dijo Corbett, el Papa “se emocionó y se le podían ver lágrimas en los ojos”.

“Él fue muy solidario y alentador”, dijo Corbett, señalando que varios representantes de la comunidad inmigrante también estuvieron presentes en la reunión y ofrecieron sus testimonios.

Fernie Ceniceros, portavoz de la Diócesis de El Paso, dijo a CNA: “La Diócesis de El Paso está encantada de saber que el Santo Padre pudo reunirse con el obispo Mark Seitz y nuestro obispo auxiliar Anthony Celino y una pequeña delegación de defensores locales de la inmigración que incluía a clérigos de la diócesis”.

“Estamos bendecidos de saber que el Santo Padre expresó su apoyo a los migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, junto con los migrantes de todo el mundo”, añadió.

Ceniceros compartió varias imágenes de las cartas entregadas a León, incluyendo una en inglés y otra en español.

Una de las cartas, enviada por un sacerdote de El Paso en misión de la Diócesis de Srikakulam, en Andhra Pradesh (India), describía “sentir una especie de inseguridad… debido a la situación migratoria” y señalaba que muchos “tienen miedo de moverse con comodidad incluso con documentación legal”.

Una carta al Papa León XIV enviada por un sacerdote de El Paso en misión de la diócesis de Srikakulam, en Andhra Pradesh (India), describía “sentir una especie de inseguridad” el 8 de octubre de 2025. Crédito: Hope Border Institute.

La carta además pedía al Santo Padre apoyo papal para ser “voz de los sin voz” al tiempo que “se defiende el derecho de las naciones a regular sus fronteras y el derecho de las personas a buscar una vida mejor”.

El Papa León recibió una colección de cartas de migrantes en Estados Unidos que temen la deportación el 8 de octubre de 2025. Crédito: Hope Border Institute.

Otra carta, de un inmigrante anónimo sin estatus legal en California, le dijo a León: “Estos días estamos viviendo con mucho miedo, confusión y tristeza”. La carta apelaba al Santo Padre para que “siga pidiéndole a nuestro Dios y siga escuchando la voz de la comunidad inmigrante necesitada, alzando su voz junto a nuestros hermanos y hermanas de familias separadas”.

“Gracias por escucharnos”, concluía.

Mensajes de migrantes

Una carta decía:

“Querido Papa León, hay dos miembros de mi familia sin documentos. Siento miedo de salir a trabajar y de que pueda ser separado de mi familia. Creo que debería exigirse que los agentes de inmigración no puedan acercarse a las parroquias, y que las redadas deberían parar, porque sólo crean dolor y miedo. Creo que el Papa debería estar abiertamente en contra de las redadas y del trato injusto que está afectando a la comunidad. Hablar clara y concisamente sobre la situación en la que estamos y condenar la forma en que están actuando los llamados cristianos en el poder”.

Otra carta decía:

“Somos una familia mixta. Estoy muy triste, con mucho dolor y miedo. Llevo dos semanas sin salir. y cuando salgo tengo miedo, hasta para ir al doctor. Creo que la Iglesia pudiera ayudarnos para tener abogados de inmigración para apoyar también a todos los que están detenidos. Dar protección a las familias que quedan, Papa León, usted sabe toda la situación que vive todo el mundo, que hay mucho dolor y que no tenemos paz. Pedimos sus oraciones y que hable con los que tenga que hablar. También pido oración para Donald Trump para que su corazón se llene de Amor, Compasión y Empatía”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.