Conocer las historias de los antepasados migrantes ayudaría a tener una visión diferente sobre las migraciones, es el mensaje que ha dado Mons. Nicholas DiMarzio al recordar la vida de sus abuelos italianos que llegaron a Estados Unidos.

Mons. DiMarzio, obispo emérito de Brooklyn, hizo esta invitación en una columna en la que reflexionó sobre las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y la percepción que tiene la opinión pública.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Entre los puntos que abordó el prelado —con más de 40 años trabajando en asistencia a la inmigración y servicios de reasentamiento de refugiados—, está el anuncio que en junio hizo Trump sobre una posible revisión de sus políticas para los migrantes que realizan labores económicas básicas en la agricultura y hotelería.

En el artículo publicado por la Arquidiócesis de Miami, el obispo señaló que si bien aún “no ha habido ningún avance al respecto”, está claro “que no sólo estamos ante una cuestión de migración, sino también ante una cuestión de mercado laboral”.

“Los puestos de nivel inicial que no son aceptables para la mayoría de los trabajadores estadounidenses son muy importantes para nuestra economía y nuestro bienestar. Los trabajadores de la salud, y en particular los cuidadores de salud a domicilio, ocupan puestos de nivel inicial que en gran medida son desempeñados por inmigrantes, especialmente por los indocumentados”, señaló.

En ese sentido, recordó que “la historia de nuestra nación ha estado marcada por inmigrantes que ocupan puestos necesarios que otros evitan en gran medida, para dar a sus hijos una gran oportunidad de alcanzar el sueño americano”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Por ello, dijo que “sería interesante poder identificar los puestos de nivel inicial que ocupaban nuestros antepasados inmigrantes. Yo mismo tengo la gran suerte de conocer los de mis cuatro abuelos, todos ellos inmigrantes procedentes de Italia antes de las restricciones de 1924 a la migración desde el sur y el este de Europa. Hasta tengo algunas fotos de sus lugares de trabajo”.

“Mi abuelo paterno trabajaba en una fábrica de muñecas Kewpie en Newark, Nueva Jersey, y su foto en aquella fábrica muestra a un joven demacrado. Mi abuela paterna y su hermana trabajaban en una fábrica donde cosían pañuelos, y se les exigía llevar uniformes muy pulcros. Mi abuelo materno trabajaba en una fábrica de botones y materiales de costura, donde eventualmente se convirtió en supervisor”, relató.

“Quizás la más interesante sea la historia de mi abuela materna —añadió el obispo—, una joven campesina italiana cuyo primer trabajo en los Estados Unidos fue enrollar cigarros en la vitrina de una tabacalera de Newark”.

En ese sentido, Mons. DiMarzio alentó a conocer y apreciar “nuestras propias historias de inmigración, tal vez tendríamos una visión muy diferente de los migrantes de hoy”.

El prelado aseguró que “existen mejores soluciones para la situación actual que las deportaciones masivas. Necesitamos trabajadores inmigrantes de nivel inicial en el mercado laboral para cubrir puestos esenciales, algo que siempre ha sido parte del modo de vida estadounidense”.

“Sin embargo, nuestras leyes de inmigración no se han mantenido al día con nuestras necesidades laborales. No obstante, la costumbre estadounidense nunca ha sido tratar a nuestros trabajadores con desprecio y crueldad, al menos en la memoria reciente”, expresó.

Mons. DiMarzio expresó su esperanza de que el gobierno comprenda esto “y tome medidas para brindar un estatus legal a los trabajadores indocumentados, lo que no solo les ayudaría a ellos, sino que también redundaría en beneficio de la nación”.

La influencia de los medios y la opinión pública

En su artículo, el prelado también abordó la influencia de los medios de comunicación y la opinión pública en las políticas migratorias, no sólo en Estados Unidos.

“¿Por qué existe una relación tan estrecha entre la opinión pública y las políticas migratorias de un gobierno? Parece que los funcionarios públicos son muy sensibles a la percepción que tiene el público sobre la forma en que aplican las leyes y regulaciones en materia de migración”, indicó.

Mons. DiMarzio explicó que “la opinión pública suele estar determinada por los medios de comunicación en todas sus formas, y cualquier representación negativa de los temas migratorios parece influir de manera especial en la opinión pública”.

Como ejemplo, mencionó que en julio una encuesta de Gallup “reveló que solo el 30 por ciento de los estadounidenses apoya una disminución de la inmigración, lo que supone un descenso con respecto al 55 por ciento de hace solo un año”.

Asimismo, ahora “un número récord del 79 por ciento considera que la inmigración es buena para el país, y el apoyo tanto al muro fronterizo como a la deportación masiva ha disminuido. Estos cambios revierten una tendencia de cuatro años de preocupación creciente por la inmigración que antecedió a la nueva administración”.

Para el obispo, al parecer ha influido la cobertura que los medios en todas sus formas le han dado a las redadas contra los migrantes, “como si se tratara de ganado, además de los esfuerzos de los grupos de derechos humanos que se han manifestado pacíficamente”.

Añadió que la población no está acostumbrada a ver a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y al personal del Ejército “participando en operativos de deportación masiva. De algún modo, esto parece contrario a los valores estadounidenses y nos recuerda las tácticas brutales de los regímenes autoritarios”.

“La actitud del público hacia la deportación de extranjeros delincuentes no ha cambiado. Sin embargo, ahora hay una mayor disposición a ofrecer a los trabajadores indocumentados con larga trayectoria una vía para obtener la ciudadanía y a legalizar a quienes llegaron al país cuando eran menores de edad”, indicó.

Actualmente, Mons. DiMarzio es presidente de la junta directiva del Center for Migration Studies; miembro de las juntas directivas de la Catholic Legal Immigration Network, del USCCB Migration Committee y del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes del Vaticano.