La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) lanzó el "Compromiso Cabrini" con el objetivo de ayudar a los católicos a "dar testimonio de la dignidad divina de cada persona, incluyendo a los migrantes y refugiados que nos rodean". Esto tuvo lugar durante la Semana Nacional de la Migración que conmemora la Iglesia Católica en el país.

El compromiso fue presentado por el Obispo de El Paso, Mons. Mark Seitz, en un mensaje de video, implorando a los católicos estadounidenses a unirse a la iniciativa.

"Con una sola voz, proclamamos que cada persona, independientemente de su lugar de nacimiento, es creada a imagen de Dios y tiene una dignidad inherente que merece respeto", dijo Mons. Seitz, destacando que este sentimiento guio el ministerio de Santa Francisca Javiera Cabrini, patrona de los inmigrantes.

"Al firmar este compromiso, se comprometen intencionalmente a vivir el Evangelio, no como una abstracción, sino a través de actos de solidaridad que afirman la dignidad inherente de cada persona", continuó. “A través de la oración, el encuentro y la participación cívica, podemos transformar el miedo en compasión y crear un mundo donde nadie se sienta menos humano por su estatus migratorio”, aseguró.

“La historia de la Iglesia Católica en Estados Unidos, al igual que la historia del propio país, está estrechamente entrelazada con el fenómeno de la migración”, declaró también la USSCB.

En el “Compromiso de Cabrini: Una invitación a ser guardianes de la esperanza”, los obispos invitan a los católicos estadounidenses a seguir el ejemplo de la Madre Cabrini, una inmigrante italiana que “acompañó a sus compañeros inmigrantes y a otras personas que viven al margen de la sociedad con un gran celo misionero”.

El compromiso consta de siete partes, entre ellas la promesa de afirmar la dignidad humana de cada persona, independientemente de su estatus migratorio o país de origen; fomentar el diálogo cívico sobre la formulación de políticas basadas en la comprensión de la dignidad humana por parte de la Iglesia; y unirnos al Papa León XIV en la oración por todos los migrantes y refugiados.

“Como católicos, estamos llamados a reconocer el rostro de Cristo en cada persona que encontramos, especialmente en los pobres y vulnerables”, dijeron los obispos. “El Evangelio y la doctrina social de la Iglesia afirman continuamente la igual dignidad de cada persona, independientemente de su raza, nacionalidad o estatus migratorio”.

“El Compromiso de Cabrini es tanto un recordatorio de nuestra herencia inmigrante como un llamado a un compromiso más profundo con nuestra fe en respuesta a los acontecimientos actuales”, añadió la USCCB.

Si bien “las divisiones políticas y los desacuerdos razonables sobre la política migratoria” prevalecen en todo el país —indicaron los obispos— “al dar testimonio de la dignidad divina de cada persona, incluyendo a los migrantes y refugiados que nos rodean, allanamos el camino para un enfoque basado en la misericordia, la justicia y el bien común”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.