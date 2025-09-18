La Iglesia Católica en Estados Unidos se prepara para celebrar la Semana Nacional de la Migración 2025 llamando a “profundizar en la comprensión de los desafíos que enfrentan” los migrantes y refugiados, y reiterando su pedido “por un sistema de inmigración más humano”.

La Semana Nacional de la Migración se llevará a cabo del 22 al 28 de septiembre, un evento que cumple 45 años y que ha servido para que la Iglesia Católica en el país reflexione “sobre su historia como Iglesia inmigrante y cómo el país se ha enriquecido gracias a generaciones de inmigrantes, incluyendo a los numerosos católicos que han adoptado esta tierra como suya”, afirman los obispos en un comunicado publicado este 18 de septiembre.

“También es una oportunidad para profundizar en la comprensión de los desafíos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, y para expresar solidaridad a través de la oración, el acompañamiento y la defensa de sus derechos”, añaden.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) recuerda que el Papa Francisco eligió el tema Migrantes, misioneros de la esperanza para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2025, evento que se celebrará los días 4 y 5 de octubre con motivo del Jubileo de los Migrantes y no el último domingo de septiembre, como suele suceder.

Este tema, indican los obispos, es “un sello distintivo de su pontificado” y reconoce “la valentía y la resiliencia de las personas migrantes y refugiadas que dan testimonio diario de la esperanza a pesar de las dificultades”.

Este año, la Semana Nacional de la Migración tiene lugar en medio de las políticas de deportación del gobierno de Donald Trump de migrantes indocumentados y que ha generado controversia en varios sectores de la sociedad.

En ese sentido, el Episcopado recuerda que “los obispos estadounidenses han expresado constantemente su solidaridad con los inmigrantes en medio del miedo y la ansiedad provocados por las actuales medidas de control migratorio”.

“Los obispos han pedido, y siguen presionando, por un sistema de inmigración más humano, que proteja a nuestras comunidades y salvaguarde la dignidad de todos. Esto incluye fomentar la colaboración bipartidista entre los responsables políticos”, indica.

En ese sentido, los prelados estadounidenses señalan que en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de 2025, “el Papa León XIV ha seguido enfatizando la dignidad de los migrantes”.

“En un mundo oscurecido por guerras e injusticias, incluso allí donde todo parece perdido, los migrantes y refugiados se erigen como mensajeros de esperanza. Su valentía y tenacidad son un testimonio heroico de una fe que ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y que les da la fuerza para desafiar la muerte en las diferentes rutas migratorias contemporáneas”, señala el párrafo del mensaje del Papa, citado por la USCCB.

Por ello, los obispos de Estados Unidos invitan a que la Semana Nacional de la Migración sirva para “reflexionar sobre cómo la esperanza puede moldear e informar nuestra respuesta colectiva a la migración”.

En ese sentido, animan a las diócesis, parroquias, escuelas y organizaciones católicas de todo el país a celebrarla “con servicios de oración, programas educativos, actividades de extensión comunitaria y apoyo a los ministerios relacionados con la migración”.

Los obispos invitando a ingresar al sitio web deJustice for Immigrants, el cual “ofrece un completo conjunto de herramientas para la Semana Nacional de la Migración 2025, que incluye recursos para ayudar a las comunidades a prepararse espiritual y pastoralmente”.