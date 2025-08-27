Un sacerdote católico nacido en México que ha servido en la Diócesis de Laredo, Texas, durante nueve años debe abandonar Estados Unidos porque su solicitud de residencia fue denegada y su visa de trabajador religioso está por expirar.

El P. Alan Sánchez, párroco de la iglesia de San José en La Pryor y de la Misión San Patricio en Batesville, regresará a su país natal, México, este miércoles 27 de agosto, en medio de problemas con su visa. Al llegar, será recibido en la Arquidiócesis de Monterrey, en el noreste de México.

“Originalmente, tenía la esperanza de que esto se resolviera”, dijo Sánchez a CNA, agencia en inglés de EWTN News.

“Me sentí triste [al recibir la noticia] por la comunidad a la que servía”, añadió. “Es una comunidad muy pequeña y pobre en Texas, y este fue mi primer cargo como párroco”.

Sánchez solicitó la residencia hace dos años, pero dijo que el proceso se retrasó repetidamente y finalmente su solicitud fue denegada en noviembre de 2024. Apeló la negación y luego solicitó una visa diferente, pero dijo que finalmente “se le acabó el tiempo”. Aún espera que el asunto pueda resolverse para poder regresar a su parroquia en algún momento.

El P. Alan Sánchez expone la Eucaristía durante la adoración.

“Hablé con mi obispo y con el abogado, pero no hay nada más que pueda hacer excepto regresar a México”, afirmó.

Sánchez explicó que el retraso fue causado por un acumulamiento de solicitudes y que fue denegado debido a la falta de cupos disponibles para visas. Señaló que a los solicitantes de asilo y a menores no acompañados se les da prioridad y que los sacerdotes no pueden cambiar su estatus a residencia porque “los cupos ya están ocupados”.

Dijo que la priorización es “comprensible” y “ciertamente está bien”, pero añadió que muchos sacerdotes nacidos en el extranjero también necesitan hacer la transición a la residencia.

“Como no hay disponibilidad, simplemente lo están negando”, dijo Sánchez.

Explicó que “no creo que esto sea político”, sino que “es el proceso, esto es lo que está pasando”.

“Es simplemente el proceso, tal como es, y por supuesto es desgarrador ver que esto sucede, pero parece que está fuera de mi control”, agregó.

Sánchez pidió a los fieles que recen por él y expresó la esperanza de que “esto pueda resolverse”. También dijo que espera que esto genere conciencia sobre los problemas del sistema migratorio actual y advirtió que otros sacerdotes enfrentan la misma lucha, lo que podría agravar la escasez de sacerdotes si el Congreso no lo atiende.

“Es un llamado para crear conciencia de que el sistema migratorio necesita ser ampliado hasta cierto punto, y creo que hay espacio para todos siempre que podamos hacerlo de una buena manera”, dijo Sánchez.

El obispo James Tamayo de la Diócesis de Laredo nombró al P. Heleodoro Lozano —vicario parroquial de la Iglesia de San Judas en Laredo— para asumir el cargo de Sánchez a partir del jueves 28 de agosto.

La diócesis dijo a CNA en un comunicado que Sánchez “regresará temporalmente a México… hasta que este proceso se resuelva” y que ayudó al sacerdote a obtener asesoría legal y “continuará acompañándolo en oración y asistencia”.

“Estamos profundamente agradecidos por la generosidad de espíritu, el cuidado pastoral y la alegría que [Sánchez] ha traído a la gente de San José y San Patricio”, dijo la diócesis.

“Su presencia es profundamente apreciada, y seguimos con la esperanza de que pronto regrese para continuar su misión de fe y servicio entre nosotros”, añadió el comunicado. “Como todas las diócesis, anhelamos mantener a nuestros sacerdotes sirviendo a sus comunidades, y continuaremos orando y trabajando diligentemente para que el P. Sánchez pueda nuevamente ejercer su ministerio entre los fieles de nuestra diócesis”.

Sánchez señaló que algunos legisladores están intentando abordar esta preocupación con la bipartidista Ley de Protección para la Fuerza Laboral Religiosa. La legislación propuesta facilitaría el proceso para extender las visas religiosas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una entrevista a principios de este mes en “The World Over with Raymond Arroyo” de EWTN que la administración del presidente Donald Trump está “comprometida” a resolver el retraso.

“He estado en contacto con varios de nuestros cardenales aquí en Estados Unidos y obispos sobre eso también”, dijo Rubio, “y no es sólo la Iglesia Católica, hay otros lugares que están siendo afectados, pero estamos tratando de agilizar ese proceso”.

Varios obispos han respaldado la Ley de Protección para la Fuerza Laboral Religiosa y han expresado preocupación de que, sin algún tipo de acción, el número de sacerdotes nacidos en el extranjero que se ven obligados a salir de Estados Unidos seguirá aumentando.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.